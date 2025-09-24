Νέα έρευνα: 1 στους 2 νέους στην Ελλάδα εμπλέκεται σε body shaming στο διαδίκτυο

Νέα ευρωπαϊκή έρευνα αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες νέοι μοιράζονται κοινές εμπειρίες και ζητούν εκπαίδευση για να σπάσει ο κύκλος του διαδικτυακού body shaming.

Το body shaming στο διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη νεολαία στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.

Η νέα έρευνα του Elephant Talk έρχεται να ρίξει "φως" στο πώς οι νέοι βιώνουν το φαινόμενο, πότε συμμετέχουν σε αυτό και ποια είναι η στάση τους απέναντι στα θύματα.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι η εκπαίδευση και η ενημέρωση είναι τα βασικά όπλα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης ρητορικής μίσους online.

Στην Ελλάδα, οι νέοι καταγράφουν υψηλά ποσοστά συμμετοχής στο φαινόμενο, αλλά ταυτόχρονα δηλώνουν πιο πρόθυμοι από άλλες χώρες να μιλήσουν δημόσια και να το αντιμετωπίσουν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr