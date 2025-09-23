Δημοσιεύετε φωτογραφίες των παιδιών σας με emoji; Δεν είναι πλέον ασφαλές λόγω AI

Οι ειδικοί προειδοποιούν: τα emoji δίνουν μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας που μπορεί να θέσει τα παιδιά σε κίνδυνο.

Πιστεύετε ότι ένα emoji πάνω από το πρόσωπο του παιδιού σας το προστατεύει στο διαδίκτυο; Δυστυχώς, όχι πια.

Τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορούν να αφαιρέσουν αυτοκόλλητα και να αναδημιουργήσουν πρόσωπα, εκθέτοντας τα παιδιά στον κίνδυνο να μοιραστούν και να χρησιμοποιηθούν οι εικόνες τους με ακατάλληλο τρόπο. Γι' αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ να το σκέφτεστε δύο φορές πριν δημοσιεύσετε κάτι.

Ειδικοί αναφέρουν ότι οι γονείς πρέπει να θέτουν ερωτήματα: Θέλω πραγματικά αυτή η φωτογραφία να παραμείνει εκεί για πάντα; Ποιος μπορεί να τη δει και να την χρησιμοποιήσει κατά λάθος;

