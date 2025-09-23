Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης

Η τριάδα Κατσούλας, Δημητροκάλης, Μαργέτη, οι δύο δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη και η κάλυψη από τα ΜΜΕ.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ στην ελληνική κοινή γνώμη. Τα ΜΜΕ ασχολούνταν με αυτήν επί εβδομάδες -πρωτοσέλιδα, ρεπορτάζ, τηλεοπτικά πάνελ.

Η αποκάλυψη των εγκλημάτων ήρθε στα τέλη του 1993, όταν έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες δύο φρικιαστικών δολοφονιών.

Οι βασικοί πρωταγωνιστές της υπόθεσης ήταν τρεις νεαροί: Ο Ασημάκης Κατσούλας, ο Μάνος Δημητροκάλης και η Δήμητρα Μαργέτη, ή αλλιώς «οι Σατανιστές της Παλλήνης».

