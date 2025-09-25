Οι Daft Punk έρχονται στο Fortnite

To Fortnite υποδέχεται του Daft Punk

Το Fortnite λανσάρει μια νέα εμπειρία αφιερωμένη στο μουσικό δίδυμο Daft Punk, αν και ξεκαθαρίζει πως οι θρυλικοί... ρομποτικοί καλλιτέχνες δεν πρόκειται να επανενωθούν. Η Daft Punk Experience δεν είναι συναυλία όπως αυτές με τους Marshmello, Travis Scott ή Ariana Grande, αλλά μια «πλήρως διαδραστική παιδική χαρά» στο Discover(y) mode του Fortnite, όπου οι παίκτες μπορούν να εξερευνήσουν διάφορα δωμάτια με μουσική και διασκέδαση.

Στο περιεχόμενο περιλαμβάνονται δραστηριότητες όπως η μάχη με ρομπότ σε αρένα με ακτίνες ήχου, η δημιουργία remix σε στούντιο και η δημιουργία μουσικού βίντεο με Lego. Η εμπειρία, που ξεκινά στις 27 Σεπτεμβρίου και θα είναι διαθέσιμη για περιορισμένο χρονικό διάστημα, προσφέρει επίσης ένα «afterparty» και ένα νέο μουσικό αντίστοιχο Lego, με πυραμίδα που φωτίζεται ανάλογα με τη μουσική.

Παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται νέες συνθέσεις των Daft Punk, ως σύνολο οι παίκτες μπορούν να φτιάξουν δικές τους μίξεις χρησιμοποιώντας υπάρχοντα κομμάτια της μπάντας. Για τους fans υπάρχουν και ψηφιακά αντικείμενα προς αγορά, όπως χορευτικές κινήσεις επηρεασμένες από τα τραγούδια τους, λαμπερά outfits και χαρακτήρες Lego που τιμούν τη συνεργασία τους με τον The Weeknd.

Το Fortnite τονίζει πως η μουσική των Daft Punk συνεχίζει να ζει μέσα από αυτή την εμπειρία, αλλά επιβεβαιώνει κατηγορηματικά ότι το δίδυμο δεν θα επανενωθεί, διαλύοντας οποιαδήποτε φημολογία γύρω από την επιστροφή τους.