Φρεγάτα Κίμων: Γινόμαστε ξανά κράτος «μέγα το της θαλάσσης» - Πώς αλλάζουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο

Ο αντιναύαρχος εξηγεί πως ο «Κίμων» και οι υπόλοιπες επερχόμενες προσθήκες στον στόλο, αλλάζουν άρδην τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού

Η παραλαβή της φρεγάτας «Κίμων» δεν είναι μόνο μια μεγάλη στιγμή για το Πολεμικό Ναυτικό, αλλά για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, καθώς πρόκειται για ένα ακριβό, εθνικό απόκτημα που ανήκει σε κάθε Έλληνα πολίτη.

Όπως τονίζει ο αντιναύαρχος ε.α. Βασίλης Μαρτζούκος, αναλύοντας στο Newsbomb τη νέα πολύτιμη προσθήκη για την προστασία των θαλασσών μας, μετά από 27 χρόνια ο στόλος αποκτά νέα μονάδα κρούσης, σηματοδοτώντας σημείο καμπής για την επιχειρησιακή ισχύ της χώρας στη θάλασσα.​

