Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

Οι διάφορες θεωρίες για την καταγωγή των Ρομά. Πώς επιβεβαιώθηκε η προέλευσή τους από το σημερινό Πακιστάν; Η μακραίωνη πορεία τους προς το Βυζάντιο και την Ευρώπη. Οι πρώτες εμφανίσεις αθίγγανων στον ελλαδικό χώρο.

Το θέμα των Ρομά (ή τσιγγάνων ή αθίγγανων ή, μειωτικά, γύφτων) έχει απασχολήσει στο πέρασμα των αιώνων εκατοντάδες ηγεμόνες, επιστήμονες και χιλιάδες απλούς ανθρώπους. Όλοι και όλες έχουμε έρθει σε επαφή με Ρομά, όπως αποκαλούνται διεθνώς ή τσιγγάνους, όπως αποκαλούνται οι ίδιοι. Ποια είναι όμως η ιστορία αυτού του λαού;

Ιδιαίτερα από τα χρόνια της εμφάνισής τους στην Ευρώπη άρχισαν να διατυπώνονται διάφορες θεωρίες για την προέλευσή τους. Κάποιοι μύθοι που διαδίδονταν και από τους ίδιους οδήγησαν ακόμα και επιστήμονες να τους αποδώσουν καταγωγή από βιβλικά πρόσωπα, ενώ υπήρξαν και πολλοί που θεωρούσαν ότι σχετίζονταν με λαούς που ανέφεραν αρχαίοι συγγραφείς.

