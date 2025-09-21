«Εκδικητική αποταμίευση»: Η τάση που σου υπόσχεται γεμάτο πορτοφόλι μέσα σε λίγους μήνες (vid)

Όλο και περισσότεροι Βρετανοί κάνουν τις οικονομίες τους με τη νέα viral μέθοδο της «εκδικητικής αποταμίευσης», που κερδίζει «έδαφος» από τη δημοτικότητά της στα social media.

Η νέα μέθοδος εξοικονόμησης χρημάτων, «εκδικητική αποταμίευση» (revenge saving) κερδίζει δημοτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως ένας τρόπος για να οργανώσετε τον προϋπολογισμό σας και να αναλάβετε τον έλεγχο των οικονομικών σας.

Η εκδικητική αποταμίευση περιλαμβάνει την προσεκτική παρακολούθηση στο ποσό των χρημάτων που αποταμιεύονται, όπως συμβαίνει και με τις πιο συνηθισμένες πρακτικές. Ωστόσο, το πηγαίνει κι ένα βήμα παραπέρα. Βασίζεται στην εσκεμμένη αποχή από τα έξοδα, και συχνά περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε προκλήσεις αποταμίευσης με στόχο τη δημιουργία ενός αποθεματικού.

Οι προκλήσεις τις εκδικητικής αποταμίευσης: Το no buy challenge

Δεν υπάρχει μία και μοναδική μέθοδος εκδικητικής αποταμίευσης, πολλοί συμμετέχουν σε δοκιμασίες όπως η πρόκληση «μηδενικών αγορών» (no buy challenge). Στο πλαίσιο αυτής της πρόκλησης, οι συμμετέχοντες περνούν περιόδους όπου δεν αγοράζουν τίποτα πέρα από τα απολύτως απαραίτητα ή καταναλώνουν πλήρως τα προϊόντα και τα τρόφιμα που ήδη έχουν, προτού προχωρήσουν σε νέες αγορές.

Ορισμένοι μάλιστα φτάνουν στο σημείο να πουλήσουν υπάρχοντά τους προτού επιτρέψουν στον εαυτό τους να αγοράσει κάτι καινούργιο. Yπάρχει ακόμα και ένα forum «No Buy» στο Reddit, όπου όσοι ακολουθούν αυτή τη μέθοδο, μοιράζονται τις οικονομίες που κατάφεραν να συγκεντρώσουν περιορίζοντας τις δαπάνες τους.

Άλλοι χρήστες της πρακτικής αυτής, επιλέγουν να μεταφέρουν άμεσα ένα ποσό στον λογαριασμό αποταμίευσής τους μόλις πληρωθούν κάθε μήνα, ακόμη και πριν πληρώσουν ενοίκιο, δόσεις στεγαστικού ή άλλους λογαριασμούς, ώστε να εξασφαλίσουν ότι η αποταμίευσή τους έχει ήδη καλυφθεί πριν καν τελειώσει ο μήνας.

Η πρόκληση της μίας δεκάρας: Πως αποταμιεύονται εύκολα και απλά 770 ευρώ

Μια ακόμη δημοφιλής πρόκληση είναι η λεγόμενη «πρόκληση της μίας δεκάρας» (1p challenge), στην οποία οι συμμετέχοντες ξεκινούν αποταμιεύοντας 1 δεκάρα (1p) και προσθέτουν κάθε μέρα 1 δεκάρα παραπάνω από την προηγούμενη.

Έτσι, αποταμιεύουν κάθε μέρα ένα ποσό ίσο με αυτό της προηγούμενης ημέρας συν μία δεκάρα, καταλήγοντας, μέχρι το τέλος του χρόνου, να έχουν μαζέψει έως και 667,95 λίρες (περίπου 770 ευρώ).

Για να γίνει πιο κατανοητό:

1η Ιανουαρίου – 1p

2 Ιανουαρίου – 2p

3 Ιανουαρίου – 3p

και ούτω καθεξής, κάθε μέρα προσθέτοντας 1p επιπλέον.

Γιατί όλος ο κόσμος και κυρίως οι Βρετανοί στρέφονται στην «εκδικητική αποταμίευση»;

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν να αποταμιεύσουν, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα οικονομικό «μαξιλάρι» που θα τους προστατέψει από το συνεχές κύμα αυξήσεων στις τιμές.

Η άνοδος της «εκδικητικής αποταμίευσης» είναι αποτέλεσμα της ανάγκης των πολιτών να «θωρακιστούν» απέναντι σε μια οικονομική αβεβαιότητα που δεν μπορούν να ελέγξουν, όπως ο υψηλότερος από το αναμενόμενο πληθωρισμός, τα υψηλά επιτόκια και ο φόβος για νέες φορολογικές επιβαρύνσεις.

