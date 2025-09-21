«Θρίλερ» με αίσιο τέλος στο Ηράκλειο: Μητέρα έψαχνε τον 8χρονο γιο της στο εμπορικό και εκείνος είχε γυρίσει σπίτι (vid)

Αδιανόητο περιστατικό συνέβη στο Ηράκλειο Κρήτης, αφού μητέρα αναζητούσε τον 8χρονο γιο της σε εμπορικό κέντρο που είχαν πάει για τη βόλτα τους και εκείνος είχε γυρίσει πίσω στο σπίτι.

Επεισοδιακό ήταν το βράδυ του Σαββάτου (20/9) για μία οικογένεια στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφού μετά από λάθος συνεννόηση η μητέρα έχασε τον 8χρονο γιο της σε εμπορικό κέντρο που είχαν μεταβεί για τη βόλτα τους.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, το παιδί κάτι δεν κατάλαβε σωστά και βρέθηκε σε εντελώς διαφορετική έξοδο απ' ότι η μητέρα του. Όπως ήταν λογικό κι αφού αντιλήφθηκε πως έχει χαθεί έβαλε τα κλάματα.

Περαστική γύρισε το 8χρονο σπίτι: Η γιαγιά έδωσε τέλος στον συναγερμό

Μία γυναίκα που έτυχε να περνάει απ' το σημείο αντιλήφθηκε τον 8χρονο και καθώς τον πλησίασε, τον ρώτησε «τι έχει» και «γιατί κλαίει». Ο μικρός της απάντησε πως χάθηκε και πως δεν βρίσκει τη μητέρα του, με τη γυναίκα να τον ρωτάει «που μένει» και εν τέλει να τον πηγαίνει σπίτι του.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα που δεν έβρισκε τον γιο της, πανικόβλητη και έντρομη ξεσήκωσε τον κόσμο, κινητοποιώντας μάλιστα και την αστυνομία, με μια ομάδα ΔΙΑΣ να σπεύδει άμεσα στο σημείο προκειμένου να επιληφθεί του περιστατικού.

Τελικά, η «λύτρωση» ήρθε λίγα λεπτά αργότερα, όταν η γιαγιά του 8χρονου, αφού τον είχε παραλάβει απ' την γυναίκα που τον συνάντησε στο εμπορικό κέντρο, κάλεσε τη μητέρα και την ενημέρωσε πως ο μικρός έχει επιστρέψει σπίτι, δίνοντας έτσι, αίσιο τέλος στο θρίλερ εξαφάνισής του.

