Μητσοτάκης: «Εκλογές το 2027, δεν θα πατήσουμε φρένο»

Απολογισμό του κυβερνητικού έργου παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κ.Ο. της ΝΔ, με αιχμή τις φοροελαφρύνσεις, τη στήριξη της μεσαίας τάξης, τις μεταρρυθμίσεις και την ενίσχυση της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.

Απολογισμό του κυβερνητικού έργου και των εξαγγελιών που παρουσίασε στη ΔΕΘ έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το μεσημέρι της Παρασκευής στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός έθεσε πέντε κεντρικές προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο: στήριξη της μεσαίας τάξης, συνέχιση των μειώσεων στη φορολογία, προώθηση μεταρρυθμίσεων, ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας και νομιμότητας, καθώς και οικοδόμηση μιας ισχυρής Ελλάδας με αποτελεσματική εξωτερική πολιτική και ενδυνάμωση της άμυνας.

«Η μείωση των φόρων είναι στην πράξη μια αύξηση εισοδήματος», σημείωσε, ενώ απαντώντας στις προτάσεις της αντιπολίτευσης τόνισε: «Στη ΔΕΘ κάποιοι μίλησαν για πατριωτικούς φόρους, εμείς εφαρμόζουμε πατριωτικές φοροελαφρύνσεις». Απευθυνόμενος μάλιστα στον Νίκο Ανδρουλάκη, χαρακτήρισε τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ ως «πράσινα λεφτόδεντρα».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στη δημοσιονομική σταθερότητα, ξεκαθαρίζοντας πως «ο χώρος που έχουμε εξαντλείται με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Οτιδήποτε παραπάνω θα οδηγούσε τη χώρα σε ευρωπαϊκές περιπέτειες». Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο τα οικονομικά δεδομένα της χώρας.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας: «Η κοινωνία μπορεί να συγχωρήσει ένα λάθος, αλλά όχι την έπαρση και την αλαζονεία. Πρέπει να ξεπερνάμε τον κακό μας εαυτό, που συχνά γίνεται ο μεγαλύτερος αντίπαλός μας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη σε μια σειρά από κυβερνητικές πρωτοβουλίες: τη στήριξη οικογενειών και συνταξιούχων, τις φοροελαφρύνσεις για τα μεσαία στρώματα, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς, την αναβάθμιση νοσοκομείων και σχολείων, καθώς και την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων με νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, επισημαίνοντας πως «δεν πρέπει να πατήσουμε φρένο».

