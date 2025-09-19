Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ προβλέπει το τρομακτικό του τέλος

Πώς θα τελείωνε ο Γ Παγκόσμιος Πόλεμος; Ο Βρετανός στρατηγός ε.α. και πρώην αναπληρωτής διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, σερ Ρίτσαρντ Σίρεφ προβλέπει με κάθε λεπτομέρεια το τρομακτικό σενάριο στη Daily Mail

Πώς θα έφτανε η Δύση σε ένα αιματηρό τέλος στον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: Ξεκινά με μια συσκότιση. Χιλιάδες πύραυλοι διαπερνούν τον ουρανό. Στη συνέχεια, η Κίνα μπαίνει στη μάχη... Ο στρατηγός Ρίτσαρντ Σίρεφ προβλέπει με σχολαστική λεπτομέρεια το τρομακτικό μέλλον στη Daily Mail.

Είναι το σενάριο που κάθε στρατηγός στην Ευρώπη φοβάται αλλά ποτέ δεν τόλμησε να εκφράσει - μέχρι που ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, το εξήγησε. «Ας μην είμαστε αφελείς», δήλωσε πρόσφατα στους New York Times ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας και γγ του ΝΑΤΟ.

