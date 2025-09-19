Football Manager 26: Για πρώτη φορά γυναικείο ποδόσφαιρο και οι ομάδες της Barclays Women’s Super League (vid)

Το Football Manager 26 θα ρίχνει μεγάλο βάρος στο γυναικείο ποδόσφαιρο

Το Football Manager 26 θα ενσωματώσει για πρώτη φορά το γυναικείο ποδόσφαιρο, προσθέτοντας επίσημα τις κατηγορίες Barclays Women's Super League και Women's Super League 2.

Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση όσον αφορά την προβολή και την εκπροσώπηση του γυναικείου ποδοσφαίρου στα δημοφιλή videogames της σειράς, καθώς οι ομάδες θα εμφανίζονται με πλήρη άδειες που περιλαμβάνουν επίσημες φωτογραφίες παικτριών, λογότυπα συλλόγων και εμφάνιση των στολών τους.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται παράλληλα με την πλήρη αδειοδότηση της Premier League στο ίδιο παιχνίδι, που είχε ανακοινωθεί για το προηγούμενο Football Manager αλλά δεν υλοποιήθηκε λόγω της ακύρωσης της έκδοσης του.

Οι υπεύθυνοι της Sports Interactive και της WSL εκφράζουν ενθουσιασμό για τη συνεργασία, τονίζοντας την αξία της εισαγωγής του γυναικείου ποδοσφαίρου στο παιχνίδι τόσο για τους φαν όσο και για τη θετική επίδραση που θα έχει στην ανάπτυξη του αθλήματος.

Το Football Manager 26 έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 4 Νοεμβρίου για PC, PlayStation και Xbox (συμπεριλαμβανομένου του Game Pass) με ξεχωριστή έκδοση κινητών για Netflix, ενώ μια έκδοση για Switch θα ακολουθήσει τον Δεκέμβριο.