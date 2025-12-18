Αυτές τις αλλαγές θα φέρει η Apple στο iPhone Air 2

Το iPhone Air 2 θα έρθει με σημαντικές αλλαγές

Το iPhone Air 2 φημολογείται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2027 με σημαντικές βελτιώσεις, όπως δεύτερη πίσω κάμερα –πιθανότατα υπερευρυγώνια (ultrawide) 48MP– δίπλα στην κύρια 48MP, καλύπτοντας το κενό του προκατόχου που βασιζόταν μόνο σε ψηφιακό zoom 2x και περιορισμένη γωνία λήψης.

Η διάταξη των καμερών μπορεί να είναι οριζόντια αντί κάθετη, όπως στο iPhone 17, ενώ αναμένεται μεγαλύτερη μπαταρία και νέος επεξεργαστής A20 για καλύτερη απόδοση και αυτονομία, κάνοντας το μοντέλο πιο ελκυστικό σε σχέση με το τρέχον iPhone Air.

Οι φήμες κάνουν λόγο για χαμηλότερη τιμή στις ΗΠΑ, πιθανότατα στα 899 δολάρια, κάτι πρωτόγνωρο για την Apple που συνήθως αυξάνει τιμές.

Οι αναλυτές εκφράζουν επιφυλάξεις λόγω των υψηλών περιθωρίων κέρδους της Apple και της γενικής τάσης αύξησης τιμών smartphones, αλλά αν επιβεβαιωθεί, συνδυαστικά με διπλή κάμερα και βελτιωμένη μπαταρία, θα μπορούσε να τοποθετήσει το Air 2 ως ανταγωνιστική mid-high end επιλογή έναντι των Pro μοντέλων.

Η πρώτη φήμη εμφανίστηκε τον Νοέμβριο,, ενώ σχόλια χρηστών τονίζουν την ανάγκη καλύτερης μπαταρίας και λογικής τιμής, καθώς το αρχικό Air θεωρείται αρκετά «απλό» για την κατηγορία του.