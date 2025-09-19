Το νέο firmware update του PS5 ενισχύει σημαντικά τις λειτουργίες του χειριστηρίου DualSense

Το PS5 ενημερώθηκε και βελτιώνει τις λειτουργίες του κατά πολύ

Η νέα ενημέρωση συστήματος για το PlayStation 5 που κυκλοφόρησε στις 17 Σεπτεμβρίου φέρνει μια σημαντική βελτίωση στη χρήση του DualSense controller. Με αυτήν την ενημέρωση, οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο DualSense σε πολλαπλές συσκευές χωρίς να χρειάζεται να το επανασυνδέουν κάθε φορά που αλλάζουν κονσόλα ή παίζουν σε PC ή κινητές συσκευές.

Αυτή η δυνατότητα πολλαπλού pairing θα κάνει πολύ πιο εύκολη και απρόσκοπτη την εμπειρία των παικτών που μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών. Επιπλέον, η ενημέρωση περιλαμβάνει και τη λειτουργία Power Saver, που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας προσαρμόζοντας την απόδοση της κονσόλας, με μελλοντικές ενημερώσεις σε τίτλους όπως Death Stranding 2: On the Beach, Demon's Souls και Ghost of Yōtei να αξιοποιούν αυτή τη λειτουργία.

Οι αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο επίσημο PlayStation Blog, ενώ η ενημέρωση αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία χρήσης της κονσόλας, κάνοντας την πιο φιλική και αποδοτική για τους gamers.