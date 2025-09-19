Πέντε συμπεριφορές όσων νιώθουν μονίμως ανασφάλεια στη σχέση τους

Αυτό το έντονο συναίσθημα επηρεάζει στο έπακρο την καθημερινότητά τους και τη συμπεριφορά τους μέσα στη σχέση.

Αν ρωτούσε κανείς «για ποιο λόγο οι άνθρωποι κάνουν σχέσεις;», η απάντηση θα έπρεπε να είναι μία: για να είναι χαρούμενοι, να μοιράζονται στιγμές και ο ένας να συμβάλει στην εξέλιξη του άλλου, όντας στο πλευρό του σε κάθε εύκολη ή δύσκολη στιγμή.

Σε έναν ιδανικό κόσμο, οι σχέσεις θα ήταν απλές, ξεκάθαρες και θα αποτελούνταν από θετικά συναισθήματα, όμως η αγάπη, η ενσυναίσθηση, η φροντίδα, το ενδιαφέρον, ο σεβασμός. Επειδή, ωστόσο, αυτός ο κόσμος σε καμία περίπτωση δεν είναι ιδανικός, μία σχέση μπορεί να εξελιχθεί σε περίτεχνο και επιβαρυντικό για την ψυχολογία θέμα.

