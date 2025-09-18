Δημοσκόπηση Open: Πόσοι θα ψήφιζαν κόμμα Σαμαρά ή Τσίπρα - Η απόσταση της ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

Τι δείχνουν τα στοιχεία της δημοσκόπησης της MRB για το OPEN.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της τελευταίας δημοσκόπησης της MRB για τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, η οποία αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, το πώς «είδαν» οι πολίτες τα μέτρα που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Επίσης εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια για τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ερώτημα που αφορά τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα πολύ υψηλό ποσοστό 77,2% των ερωτηθέντων εκφράζει την άποψη ότι δεν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη, ούτε να επιστραφούν τα χρήματα που σχετίζονται με την υπόθεση. Πιο αναλυτικά, το 48,3% δηλώνει “σίγουρα όχι”, ενώ ένα 28,9% “μάλλον όχι” σε ό,τι αφορά την προοπτική απόδοσης δικαιοσύνης.

