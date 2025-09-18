Ραγίζει καρδιές η δίχρονη Ρακίν από τη Γάζα: Παγιδευμένη από την πείνα και την αρρώστια

Η μόλις 2 ετών Ρακίν από τη Γάζα, αγωνίζεται να επιβιώσει. Η μητέρα της ζητά την επείγουσα μεταφορά της στο εξωτερικό, καθώς το σφυροκόπημα των Ισραηλινών έχει αφήσει την κόρη της χωρίς φάρμακα ή φαγητό. Πάνω από 5.200 παιδιά χρειάζονται επειγόντως ιατρική μεταφορά στο εξωτερικό.

Σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου στη νότια Γάζα, η δίχρονη Γιακίν Αμπού Τελκ βρίσκεται τυλιγμένη με γάζες εκεί που θα έπρεπε να βρίσκονται τα παιχνίδια της, με το μικροσκοπικό της σώμα να έχει ουλές από μια σπάνια γενετική διαταραχή που κάνει το δέρμα της να σκίζεται με την παραμικρή επαφή.

Γεννήθηκε με πομφολυγώδη επιδερμόλυση (EB), μια πάθηση τόσο σοβαρή που ακόμη και η παραμικρή τριβή μπορεί να σκίσει το δέρμα της. Η ασθένειά της έχει γίνει απειλητική για τη ζωή υπό τον αποκλεισμό του Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα, που έχουν στερήσει από τα νοσοκομεία βασικά φάρμακα, επιδέσμους και διατροφική υποστήριξη.

