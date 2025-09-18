Το χρονικό της θανατηφόρας καραμπόλας στη Βουλιαγμένη: Πώς έγινε η τραγωδία με τη νεκρή

Μια φονική καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τεσσάρων οχημάτων -τριών ΙΧ και ενός ταξί- έχασε τη ζωή της μια γυναίκα ηλικίας 64 ετών, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό.

