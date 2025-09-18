6 απλοί τρόποι να συνδεθείς με αγνώστους σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με executive coach

Η επικοινωνία/συζήτηση με έναν άγνωστο είναι λογικό να σου φαίνεται άβολη, ωστόσο ένας executive coach θα σε βοηθήσει να “σπάσεις” τον πάγο.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν βρίσκονται σε έναν χώρο με άτομα που δεν γνωρίζουν, νιώθουν αμηχανία, ίσως να ντρέπονται λίγο ή να αισθάνονται άβολα να μιλήσουν, εκφράζοντας τις σκέψεις τους. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.

Η έκθεση σε άγνωστα περιβάλλοντα, η οποία συνδέεται με την απομάκρυνση από το comfort zone, και η υποχρέωση να συνδεθείς με άτομα που βρίσκονται εκεί, δεν αποτελεί για όλους μια «απλή πίστα».

Ναι, είναι περίεργο να προσπαθείς να συνομιλήσεις με έναν άγνωστο, ωστόσο, σύμφωνα με έναν executive coach δεν είναι ακατόρθωτο.

