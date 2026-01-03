Πού είναι τα Μάλγαρα που θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών

Πού βρίσκονται οι περιοχές Μάλγαρα, Πράσινα Φανάρια, Κάστρο, Προμαχώνας, Εύζωνες και Νίκαια εκεί που υπάρχουν τα πιο ισχυρά μπλόκα των αγροτών.

Την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, τα Μάλγαρα θα γίνουν το κέντρο των εξελίξεων στη χώρα μας. Εκεί είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών που εν πολλοίς θα κριθεί το πώς θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Αν δηλαδή θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση ή θα ακολουθηθεί ένας άλλος δρόμος.

Τόσο η περιοχή των Μαλγάρων όσο και άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, όπως τα Πράσινα Φανάρια, η Νίκαια, ο Προμαχώνας, οι Εύζωνες, αλλά και νοριότερο όπως το Κάστρο, έχουν μπει εδώ και έναν μήνα στην καθημερινότητα της επικαιρότητας καθώς βρίσκονται τα μπλόκα των αγροτών.

