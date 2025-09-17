Μελάνια Τραμπ: Για δεύτερη φορά με καπέλο που κλέβει την παράσταση

Ήταν στην ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου όταν το καπέλο που είχε επιλέξει η Μελάνια Τραμπ συζητήθηκε αρκετά - Το ίδιο έγινε και αυτή τη φορά κατά την επίσκεψή της στο κάστρο του Γουίνσδορ.

Η Μελάνια Τραμπ εντυπωσιάζει σε κάθε της εμφάνιση. Και κάποιοι λένε ότι ξέρει πότε να βάζει ένα καπέλο και ειδικά πώς να το συνδυάζει. Το είχε κάνει και με την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, όταν είχε εμφανιστεί με ένα καπέλο - δημιουργία του σχεδιαστή Έρικ Τζάβιτς - το έκανε και τώρα κατά την επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στο κάστρο του Γουίνσδορ.

Η Μελάνια Τραμπ βρίσκεται από εχθές το βράδυ στη Βρετανία και σήμερα έφθασαν στο Κάστρο Γουίνδσορ που τους υποδέχθηκαν αρχικά, στα σκαλιά του ελικοπτέρου, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ με την Κέιτ Μίντλετον και στη συνέχεια, στην είσοδο του Κάστρου, ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα.

