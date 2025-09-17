Tραμπ για συνάντηση με Βασιλιά Κάρολο: «Με "ζάλισε", δεν σταματούσε να μιλάει»

Ο Πρίγκιπας Κάρολος μίλαγε και ο Πρόεδρος Τραμπ… άκουγε.

Ο Τραμπ είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που έχει επισκεφτεί δις το Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Σήμερα, πέρασε το κατώφλι του και συναντά τον Κάρολο για δεύτερη φορά μέσα σε έξι χρόνια. Αυτή τη φορά ο Κάρολος συνάντησε τον Τραμπ ως βασιλιάς, ενώ το 2019 ως διάδοχος του θρόνου.

Κατά την πρώτη τους συνάντηση το 2019, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Πρίγκιπας Κάρολος συζήτησαν για την κλιματική αλλαγή. Επί μιάμιση ώρα, ο Κάρολος είχε μονοπωλήσει τη συζήτηση με αποκλειστικό θέμα το περιβάλλον.

