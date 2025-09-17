Διαδηλώτρια στην Ισπανία φλερτάρει ΜΑΤατζή: Η viral σκηνή που «λύγισε τον κλοιό»

Το φλέρτ ανάμεσα σε μια διαδηλώτρια και έναν ΜΑΤατζή την ώρα της πορείας στην Ισπανία κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σε μια εποχή που οι δρόμοι γεμίζουν με φωνές, πλακάτ και δίκαια αιτήματα, η Ισπανία μας χάρισε μια σκηνή που θα μπορούσε να είναι βγαλμένη από ταινία του Αλμοδόβαρ: μια διαδηλώτρια, με βλέμμα φωτιά, αποφάσισε να φλερτάρει τον άνδρα των ΜΑΤ που στεκόταν μπροστά της.

Όχι με πέτρες. Με βλέμμα. Όχι με οργή. Με χαμόγελο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr