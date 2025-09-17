Η Apple προωθεί τις eSIM εκδόσεις των iPhone 17 με τη μεγαλύτερη μπαταρία

Η Apple πουσάρει περισσότερο την τεχνολογία eSIM

Η Apple προχώρησε σε μια σημαντική αλλαγή στα νέα μοντέλα iPhone 17 Pro, υιοθετώντας τη χρήση μόνο eSIM στις αγορές όπου αυτό είναι εφικτό, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία και άλλα επιλεγμένα κράτη. Αυτή η μετάβαση σε αποκλειστική χρήση eSIM επιτρέπει στην Apple να καταργήσει τη φυσική υποδοχή για κάρτα SIM, κερδίζοντας έτσι σημαντικό χώρο μέσα στη συσκευή.

Αυτός ο χώρος αξιοποιείται τώρα για μεγαλύτερη μπαταρία, με αποτέλεσμα το iPhone 17 Pro να διαθέτει μπαταρία 4.252 mAh και το Pro Max 5.088 mAh, που αντιστοιχεί σε αύξηση σχεδόν 19% και 8,6% αντίστοιχα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Η μεγαλύτερη μπαταρία στα μοντέλα eSIM-only προσφέρει βελτιωμένη αυτονομία χρήσης, αυξάνοντας τον χρόνο αναπαραγωγής βίντεο και άλλων λειτουργιών κατά περίπου δύο ώρες συγκριτικά με τις εκδόσεις που διαθέτουν φυσική υποδοχή SIM, οι οποίες κυκλοφορούν σε αγορές όπως η Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρ' όλο που τα μοντέλα με υποδοχή SIM παραμένουν κατά πολύ βελτιωμένα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, η διαφορά στην αυτονομία είναι πλέον αισθητή, γεγονός που δημιουργεί αντιδράσεις μεταξύ ορισμένων χρηστών στις περιοχές όπου δεν διατίθεται ακόμα η έκδοση χωρίς φυσική SIM.

Η Apple υποστηρίζει ότι η μετάβαση στην αποκλειστική χρήση eSIM προσφέρει επίσης πλεονεκτήματα ασφαλείας, καθώς οι ψηφιακές κάρτες SIM δεν μπορούν να αφαιρεθούν από μια χαμένη ή κλεμμένη συσκευή, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών eSIM προφίλ για ευκολότερη μετακίνηση και επιλογή δικτύων.

Σημειώνεται πως το iPhone 17 Air διατίθεται παγκοσμίως μόνο με eSIM, ενώ η διάθεση των eSIM-only iPhone 17 Pro σε όλο τον κόσμο παραμένει περιορισμένη.