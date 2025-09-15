Μειώθηκαν οι θάνατοι από χρόνιες ασθένειες σε παγκόσμιο επίπεδο: Ποιοι παράγοντες έπαιξαν ρόλο

Σημαντική μείωση καταγράφουν τα ποσοστά θνησιμότητας από χρόνιες ασθένειες σε περισσότερες από 150 χώρες, σύμφωνα με έρευνα του The Lancet.

Μια νέα διεθνής μελέτη που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό The Lancet δείχνει ότι η πιθανότητα θανάτου από χρόνιες παθήσεις όπως οι καρδιακές νόσοι, ο καρκίνος και ο διαβήτης μειώθηκε σημαντικά στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών την τελευταία δεκαετία.

Συγκεκριμένα, από το 2010 έως το 2019, η έρευνα που κάλυψε 185 κράτη κατέγραψε μείωση των θανάτων πριν από την ηλικία των 80 ετών σε 152 χώρες για τις γυναίκες και σε 147 για τους άνδρες. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι στοχευμένες πολιτικές δημόσιας υγείας και οι βελτιωμένες ιατρικές παρεμβάσεις έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς.

Η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη κατέγραψαν τα χαμηλότερα ποσοστά θνησιμότητας από μη μεταδοτικά νοσήματα, ενώ χώρες όπως το Αφγανιστάν και το Εσουατίνι εμφάνισαν τα υψηλότερα. Στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες, όλες οι 25 που συμμετείχαν στη μελέτη παρουσίασαν πτωτική τάση, με τη Δανία να ξεχωρίζει για τη μεγαλύτερη μείωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μικρότερη.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι κυριότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στη θετική αυτή εξέλιξη είναι η ευρύτερη πρόσβαση σε φαρμακευτικές θεραπείες όπως οι στατίνες και τα αντιυπερτασικά, η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμού αλλά και οι πολιτικές περιορισμού του καπνίσματος και του αλκοόλ.

Ωστόσο, η πρόοδος δεν ήταν ομοιόμορφη. Πάνω από τις μισές χώρες παρουσίασαν πιο αργούς ρυθμούς βελτίωσης τη δεκαετία του 2010 σε σχέση με την προηγούμενη. Ερευνητές επισημαίνουν ότι η υποχρηματοδότηση, η έλλειψη στοχευμένων δράσεων σε ευάλωτες ομάδες και η αυξανόμενη επιβάρυνση από νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ, ανακόπτουν την περαιτέρω μείωση της θνησιμότητας.

Παρά τα εμπόδια, οι επιστήμονες τονίζουν ότι η ενίσχυση της πρόληψης και η διαρκής επένδυση στη δημόσια υγεία παραμένουν το «κλειδί» για την επίτευξη του στόχου των Ηνωμένων Εθνών: τη μείωση των θανάτων από χρόνιες παθήσεις κατά ένα τρίτο έως το 2030.

