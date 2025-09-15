Νέα iPhone 17 και iPhone Air: Ξεκίνησαν οι προ-παραγγελίες σε COSMOTE TELEKOM & ΓΕΡΜΑΝΟ

Έρχονται στις 19 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα τα νέα μοντέλα της Apple.

Ξεκίνησαν οι προ-παραγγελίες για τα νέα iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air, iPhone 17, αλλά και για τα ρολόγια Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3 και AirPods Pro 3 σε όλα τα καταστήματα COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αλλά και στα eshop τους cosmote.gr και germanos.gr. Με κάθε προ-παραγγελία των κορυφαίων μοντέλων της Apple, οι καταναλωτές παίρνουν δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση[1].Οι συσκευές θα είναι διαθέσιμες στη χώρα μας από τις 19 Σεπτεμβρίου.

Η νέα σειρά iPhone 17 και το νέο iPhone Air αλλάζουν τα δεδομένα, συνδυάζοντας κορυφαία τεχνολογία, κομψό σχεδιασμό και πρωτοποριακές δυνατότητες. Τα iPhone 17 έρχονται με ταχύτητες 5G+, καθώς είναι πιστοποιημένα στο δίκτυο COSMOTE 5G+, το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο δίκτυο τεχνολογίας 5G Stand-Alone στην Ελλάδα, η κάλυψη του οποίου έχει ξεπεράσει το 70% πανελλαδικά[2]. Ακόμα, υποστηρίζουν την τεχνολογία eSIM που έφερε πρώτη στην Ελλάδα η COSMOTE TELEKOM.

iPhone 17 | Pro | Pro Max

Το iPhone 17 διαθέτει φωτεινή οθόνη ProMotion 6,3’’ και Ceramic Shield 2 στο μπροστινό μέρος για τριπλάσια αντοχή στις γρατζουνιές. Με κάμερα 48MP, ολοκαίνουργιο επεξεργαστή A19 με 5πύρηνη GPU για υψηλές επιδόσεις και εντυπωσιακή αποδοτικότητα. Σχεδιασμένο από αλουμίνιο, επίσης με οθόνη 6,3’’ το iPhone 17 Pro είναι εξοπλισμένο με επεξεργαστή A19 Pro chip, τριπλό σύστημα κάμερας με 48MP και μπροστινή κάμερα 18MP, ενώ διαθέτει και ενισχυμένο απόρρητο. Αντίστοιχα, το iPhone 17 Pro Max παραμένει το πιο ισχυρό iPhone που έχει κυκλοφορήσει. Με μεγάλη οθόνη 6,9’’, επίσης κατασκευασμένο από αλουμίνιο, με A19 Pro chip, τρεις πίσω κάμερες στα 48MP, αλλά και με προηγμένες λειτουργίες ασφαλείας. Και οι τρεις συσκευές είναι εξαιρετικά ανθεκτικές και διαθέτουν μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, με ταχεία φόρτιση 50% σε 20 λεπτά[3].

iPhone Air

Το iPhone Air είναι το πιο λεπτό iPhone που έχει παρουσιαστεί, με πάχος μόλις 5,6 mm και οθόνη 6,5’’, πολύ ανθεκτικό χάρη στο ελαφρύ τιτάνιο και το Ceramic Shield και στις δύο όψεις του. Φέρει το A19 Pro chip για κορυφαίες αποδόσεις, ενώ το σύστημα κάμερας Fusion 48MP και η εμπρόσθια Center Stage 18MP εξασφαλίζουν εντυπωσιακές λήψεις. Διαθέτει αυτονομία έως 27 ώρες για αναπαραγωγή βίντεο και όλες τις καινοτομίες iOS 26 και ασφάλειας Apple. Επίσης, λειτουργεί αποκλειστικά με eSIM.

Οι καταναλωτές μπορούν να προ-παραγγείλουν τα νέα iPhone με τιμές που ξεκινούν από 979€[4] για το iPhone 17 στα 256GB (ή από 20,40€/μήνα σε 48 άτοκες δόσεις[5]), από 1.239€ για το iPhone Air στα 256GB (ή από 25,81€/μήνα σε έως 48 άτοκες δόσεις), από 1.349€ για το iPhone 17 Pro στα 256GB (ή από 28,10€/μήνα σε έως 48 άτοκες δόσεις) και από 1.499€ για το iPhone 17 Pro Max στα 256GB (ή από 31,23€/μήνα σε 48 άτοκες δόσεις). Με κάθε προ-παραγγελία τους, οι καταναλωτές παίρνουν δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση. Τα νέα προϊόντα της Apple μπορούν να συνδυαστούν με μια μεγάλη ποικιλία από αξεσουάρ.

Apple Watch Series 11, SE 3, Ultra 3

Τα νέα Apple Watch Series 11, SE 3, Ultra 3 καλύπτουν πληθώρα αναγκών, από extreme sports μέχρι βασική καθημερινή υγεία και ευεξία, με προηγμένες λειτουργίες και premium χαρακτηριστικά. Το Apple Watch Series 11 εστιάζει στην καθημερινή παρακολούθηση υγείας με ειδοποιήσεις για αρτηριακή πίεση, βαθμολογία ύπνου, αντοχή στο νερό, με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα οθόνης και αυτονομία έως 24 ώρες. Το κομψό και προσιτό Apple Watch SE 3 έρχεται με βασικές λειτουργίες όπως ανίχνευση θερμοκρασίας, κύκλους δραστηριότητας, Always-On οθόνη, γρήγορη φόρτιση και αυτονομία 18 ωρών, αποτελώντας ιδανική επιλογή για καθημερινή χρήση. Το Apple Watch Ultra 3 προσφέρει κορυφαία αντοχή, αυτονομία έως 42 ώρες χρήσης, ανθεκτική κατασκευή από τιτάνιο, φωτεινή οθόνη και εξειδικευμένες δυνατότητες για αθλητές. Οι τιμές τους ξεκινούν από 459€ (ή από 19,13€/μήνα σε 24 άτοκες δόσεις) για το Apple Watch Series 11, από 269€ (ή από 22,42€/μήνα σε 12 άτοκες δόσεις) για το Apple Watch SE 3 και από 909€ (ή από18,94€/μήνα σε 48 άτοκες δόσεις) για το Apple Watch Ultra 3. Με κάθε προ-παραγγελία τους στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές παίρνουν δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση.

Επιπλέον, με την υπηρεσία COSMOTE MultiSIM, που προσφέρει αποκλειστικά η COSMOTE TELEKOM, οι χρήστες των νέων Apple Watch[6] μπορούν μέσα από το έξυπνο ρολόι τους να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν κλήσεις, να στέλνουν μηνύματα, να ακούν μουσική μέσω streaming, να χρησιμοποιούν εφαρμογές πλοήγησης και άλλες λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση στο internet, ακόμα και όταν δεν έχουν το κινητό μαζί τους.

AirPods Pro 3

Τα AirPods Pro 3 θέτουν νέα πρότυπα στην προσωπική ακρόαση με κορυφαία ενεργή ακύρωση θορύβου, έως και 2 φορές πιο αποτελεσματική από την προηγούμενη γενιά. Ενσωματώνουν αισθητήρα καρδιακών παλμών, παρέχοντας δυνατότητα παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης και των θερμίδων σε πάνω από 50 τύπους άσκησης. Προσφέρουν εξατομικευμένη εφαρμογή και ακόμα πιο προηγμένη ηχητική εμπειρία με προσαρμοζόμενο EQ και βελτιωμένη ακοή. Η μπαταρία τους διαρκεί ως και 8 ώρες ακρόασης με ενεργοποιημένη την ακύρωση θορύβου. Η τιμή τους είναι 249€ (ή με 20,75€/μήνα σε έως 12 άτοκες δόσεις).

1. Η δωρεάν εγγύηση ισχύει για προ-παραγγελίες έως τις 19/9/2025 στις 07:59. Η δωρεάν εγγύηση δεν ισχύει για τα AirPods Pro 3.

2. Η πληθυσμιακή κάλυψη αφορά σε Κάλυψη Εξωτερικών Χώρων (Outdoor Population Coverage).

3. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν από την Apple τον Ιούλιο του 2025 με προπαραγωγικά μοντέλα iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max και λογισμικό, καλώδιο φόρτισης USB-C με φορτιστή Apple 40W (μέγιστο 60W, μοντέλο A3351), και φορτιστές Apple MagSafe (μοντέλα 1 μέτρου A3502 και 2 μέτρων A3503) με τον φορτιστή Apple 30W USB-C (μοντέλο A2164) ή τον φορτιστή Apple 40W (μοντέλο A3351). Οι δοκιμές γρήγορης φόρτισης έγιναν με πλήρως αποφορτισμένα iPhone. Ο χρόνος φόρτισης μετρήθηκε από την εμφάνιση του λογότυπου της Apple κατά την εκκίνηση. Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τον φορτιστή, τις ρυθμίσεις, τη χρήση και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

4. Oι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

5. Αφορά εξόφληση μέσω πιστωτικών καρτών.

6. Η υπηρεσία COSMOTE MultiSIM υποστηρίζεται από όλους τους κωδικούς Apple Watch Ultra 3, καθώς και επιλεγμένους κωδικούς Apple Watch Series 11 και SE 3.