Απατεώνες εξαπατούν με την τεχνητή νοημοσύνη και «αρπάζουν» χρήματα: Προειδοποίηση των ειδικών

Οι επιτήδειοι μιμούνται μέχρι και φωνές συγγενών, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες.

Ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για απατεώνες που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν φωνές συγγενών και να τούς εξαπατήσουν με ψεύτικες ιστορίες τροχαίων και επείγουσες ανάγκες.

Άλλες φορές επικαλούνται δήθεν σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη πρόσωπο από τον στενό οικογενειακό κύκλο, άλλοτε κάποιο συμβάν με τραυματισμό στο σπίτι, για το οποίο απαιτούνται χρήματα για να προχωρήσει η διαδικασία της… χειρουργικής επέμβασης για την αποκατάσταση του προβλήματος υγείας.

