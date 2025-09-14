Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα για επίθεση σε αστυνομικό

Ο νεαρός φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, μέσα στο τζιπ.

υνελήφθη τα ξημερώματα από άνδρες της ΟΠΚΕ ο Γιάννης Μάλαμας, γιος του τραγουδοποιού Σωκράτη Μάλαμα, έπειτα από επεισόδιο που είχε με αστυνομικούς, σύμφωνα με τους οποίους τους επιτέθηκε.

Σύμφωνα με τα όσα διαρρέουν από την αστυνομία, ο νεαρός διαπληκτίστηκε τα ξημερώματα με οδηγό ταξί στο κέντρο της Αθήνας. Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο του έκαναν έλεγχο με τον ίδιο να χαρακτηρίζεται «αντιδραστικός». Η άνδρες της ΟΠΚΕ τον προσήγαγαν για να πάνε για εξακρίβωση στοιχείων, όμως μέσα στο τζιπ φέρεται να επιτέθηκε στον αστυνομικό που καθόταν δίπλα του.

