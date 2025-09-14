Λάκης Λαζόπουλος: «Σήμερα 200 γέροι κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα, θα τρελαθώ»

«Σήμερα 200 γέροι κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα» δήλωσε σε συνέντευξή του ο Λάκης Λαζόπουλος, τονίζοντας ότι οι νέοι πρέπει να πάρουν τα ηνία.

ΟΛάκης Λαζόπουλος σχολίασε σε συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real life τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «200 γέροι κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα» και τονίζοντας πως «οι νέοι πρέπει να πάρουν τα ηνία τώρα».

«Ζούμε σε μια εποχή όπου η "δήθεν" Ελλάδα επιχειρεί να αντικαταστήσει τη συγκίνηση με την αισθητική. Να βγαίνεις από μια παράσταση ασυγκίνητος, αλλά να έχεις δει ωραία σκηνικά, κοστούμια, φώτα, ηθοποιούς. Σαν να κάνεις έρωτα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο χωρίς να έχεις νιώσει τίποτα».

