4 «ύπουλα» σημάδια που δείχνουν αγανάκτηση στη σχέση, σύμφωνα με ειδικούς

Ίσως το χειρότερο συναίσθημα σε μία σχέση.

Κατά τη διάρκεια μίας σχέσης, είναι πιθανόν να αντιμετωπίσεις σύνθετα συναισθήματα - από ζήλεια και θλίψη, μέχρι ντροπή. Κάθε είδους συναίσθημα μπορεί να τη δοκιμάσει, αλλά αν ένα είναι το πιο “ύπουλο” και ικανό να φέρει την οριστική ρήξη, είναι η αγανάκτηση.

«Η αγανάκτηση σε μια σχέση μπορεί να είναι τοξική και επιβλαβής αν δεν αντιμετωπιστεί», δήλωσε η Νταμόνα Χόφμαν, παρουσιάστρια του “The Dates & Mates Podcast”, στο HuffPost και πρόσθεσε: «Συχνά συσσωρεύεται με τον καιρό, όταν ένας ή και οι δύο σύντροφοι νιώθουν πληγωμένοι, παραμελημένοι ή παρεξηγημένοι».

