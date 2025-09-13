«Δεν νιώθει το καυτερό»: Άνδρας κέρδισε διαγωνισμό τσίλι και κατηγορήθηκε για… απάτη!

Ένας άνδρας με σπάνια γενετική αντοχή στο καυτερό κέρδισε διαγωνισμό με τσίλι. Οι φίλοι του τον είπαν «κλέφτη».

Όλοι ξέρουμε κάποιον που λατρεύει το καυτερό. Αλλά τι γίνεται όταν το σώμα σου δεν νιώθει σχεδόν καθόλου το κάψιμο;

Ένας άνδρας αποκάλυψε στο Reddit ότι λόγω ενός σπάνιου γενετικού χαρακτηριστικού δεν αντιλαμβάνεται την καψαϊκίνη όπως οι υπόλοιποι. Έτσι, όταν μπήκε σε διαγωνισμό καυτερών φτερών, κέρδισε με ευκολία.

Αντί όμως να πανηγυρίσει, οι φίλοι του τον κατηγόρησαν για… «απάτη».

Τι είναι η καψαϊκίνη και γιατί καίει τόσο

Η καψαϊκίνη είναι η ουσία που κάνει τις πιπεριές να καίνε. Συνδέεται με τον υποδοχέα TRPV1 στη γλώσσα μας, προκαλώντας αίσθηση:

Ζεστασιάς σε χαμηλή δόση

Καψίματος και μούδιασμα σε μέτρια

Πόνου σε υψηλή

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αντοχή στο καυτερό εξαρτάται από:

Γενετική προδιάθεση (18–58% σχετίζεται με τα γονίδια)

Συνεχή έκθεση σε μικρή ηλικία

Ψυχολογία και αντοχή στο ρίσκο

Γιατί κάποιοι λατρεύουν το καυτερό

Μελέτες δείχνουν ότι όσοι αντέχουν το τσίλι είναι πιο πιθανό να είναι thrill seekers – να τους αρέσουν δραστηριότητες όπως roller coasters, τυχερά παιχνίδια ή extreme sports.

Στο Μεξικό, το καυτερό συνδέεται με δύναμη και τόλμη. Στις ΗΠΑ, με μια «ευχάριστη ταλαιπωρία» που τελικά γίνεται απολαυστική.

Ήταν απάτη ή απλώς… δώρο της φύσης;

Οι φίλοι του Redditor είπαν ότι αδίκησε τους «κανονικούς» συμμετέχοντες. Όμως οι περισσότεροι χρήστες αντέδρασαν:

«Είναι σαν να λες σε έναν 2.20 μπασκετμπολίστα να μην παίξει μπάσκετ γιατί είναι πολύ ψηλός.»

«Όλοι όσοι μπαίνουν σε διαγωνισμούς καυτερών έχουν ήδη αντοχή. Αυτός απλώς είχε περισσότερη.»

«Δεν είναι απάτη να κερδίζεις με τα γονίδιά σου.»

