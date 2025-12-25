Οκτώ φράσεις που αξίζει να πούμε σε έναν καβγά με το «άλλο μας μισό»

Αν αγαπάς κάποιον, μάθε πώς να μαλώνεις μαζί του, επιμένουν οι ειδικοί.

Αυτή είναι η πιο ουσιαστική συμβουλή που δίνει στα ζευγάρια για έναν καβγά, η Krystal Mazzola Wood, θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας στο Φοίνιξ των ΗΠΑ, η οποία μίλησε στο περιοδικό Time.

«Κάνει όλη τη διαφορά στον κόσμο», λέει. «Οι περισσότεροι δεν έχουμε έμφυτες δεξιότητες καλής επικοινωνίας όταν νιώθουμε πιεσμένοι ή ότι δεν μας ακούν, γιατί κυριολεκτικά μπαίνουμε σε κατάσταση “μάχης ή φυγής”. Πρέπει να εξασκηθούμε συνειδητά στο πώς επικοινωνούμε σε μια σύγκρουση, αν θέλουμε να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε τη σχέση μας».

