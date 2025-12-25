Οκτώ φράσεις που αξίζει να πούμε σε έναν καβγά με το «άλλο μας μισό»
Αν αγαπάς κάποιον, μάθε πώς να μαλώνεις μαζί του, επιμένουν οι ειδικοί.
Αν αγαπάς κάποιον, μάθε πώς να μαλώνεις μαζί του. Αυτή είναι η πιο ουσιαστική συμβουλή που δίνει στα ζευγάρια για έναν καβγά, η Krystal Mazzola Wood, θεραπεύτρια γάμου και οικογένειας στο Φοίνιξ των ΗΠΑ, η οποία μίλησε στο περιοδικό Time.
«Κάνει όλη τη διαφορά στον κόσμο», λέει. «Οι περισσότεροι δεν έχουμε έμφυτες δεξιότητες καλής επικοινωνίας όταν νιώθουμε πιεσμένοι ή ότι δεν μας ακούν, γιατί κυριολεκτικά μπαίνουμε σε κατάσταση “μάχης ή φυγής”. Πρέπει να εξασκηθούμε συνειδητά στο πώς επικοινωνούμε σε μια σύγκρουση, αν θέλουμε να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε τη σχέση μας».
