Επιθετικό μάρκετινγκ ενόψει της Παγκόσμιας Γιορτής Αμελέτητων: «Ελάτε να τσιμπήσετε ένα...»

Η Γιορτή Αμελέτητων επιστρέφει για 2η χρονιά, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, στο Νέο Κρίκελλο Λαμίας. Γεύσεις, μουσική, χορός και κέφι σε μια παγκόσμια πρωτοτυπία που πέρυσι έσπασε ρεκόρ προσέλευσης.

Μετά την περσινή πρωτοφανή επιτυχία, όπου η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, η «Γιορτή Αμελέτητων» επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, υποσχόμενη ακόμα πιο έντονες στιγμές διασκέδασης.

Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, το Νέο Κρίκελλο Λαμίας θα φιλοξενήσει τη γιορτή που έγινε… viral, με τον κόσμο να απολαμβάνει εκλεκτούς μεζέδες, μουσική, χορό και αστείρευτο κέφι.

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε νέα, πιο προσιτή τοποθεσία, ώστε να έχουν όλοι την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη γιορτή που θεωρείται παγκόσμια πρωτοτυπία. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον «πρωταγωνιστή» της βραδιάς -τα αμελέτητα- σε παραδοσιακές αλλά και πιο δημιουργικές εκδοχές, ενώ το μουσικό πρόγραμμα υπόσχεται να κρατήσει το γλέντι μέχρι αργά.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών

Η ώρα του γέλιου έφτασε!!! Σας παρουσιάζουμε το πρώτο βίντεο για την 2η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΑΜΕΛΕΤΗΤΩΝ!!! Σας περιμένουμε το ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στην πλατεία του ΝΕΟΥ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί «τσιμπώντας» τον απόλυτο γκουρμέ μεζέ!!!

-DJ SHOW JOHNNY K.

-ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΚΠΛΗΞΗ

-VIDEO SHOW και πολλές εκπλήξεις με παρουσιαστή τον μοναδικό ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ!!!

Ελάτε να διασκεδάσουμε να χορέψουμε και να γευτούμε τον απόλυτο μεζέ της γιορτής που θα μας προσφέρει ο Chef μας ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΟΝΥΦΗΣ!!!

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους!!! Ελάτε να διασκεδάσουμε χωρίς καμία απολύτως τάση χλευασμού.

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στείλτε μας τις δικές σας ιδέες για να τις προβάλουμε και ελάτε να χαλάσουμε τα botox από το γέλιο!!!

Θα ακολουθήσουν εκπλήξεις και νέα βίντεο!!!

Υγεια και χαρά σε όλους σας!!!

Το βίντεο

