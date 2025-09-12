Η Γιώτα Νέγκα στη Βαμβακού

Η σημαντική ερμηνεύτρια θα βρεθεί αύριο, στις 21:00, στο σχολείο της Βαμβακούς για μια μοναδική συναυλία.

Τα νερά ήταν γαλαζοπράσινα και τα χέρια διάφανα. Το αεράκι ερχόταν από τις αρχές του χρόνου και οι μελωδίες των πουλιών «έντυναν» τη φυσική τελειότητα. Και όσο η χώρα μας γεννούσε, μας εκπαίδευε, το χρυσό φως ανέβαινε πάνω από τις πλαγιές του κόσμου κάτω από τη σκεπή του γαλανόλευκου γαλαξία. Και τότε, με οδηγό τη φωνή και τα μάτια κλειστά, τα άνω άκρα, θεϊκά, ανθρώπινα, σίγουρα ένθεα, βούτηξαν στην κρυστάλλινη, τρεμάμενη σκηνή του άχρονου και ανάδεψαν τα νερά και τα χρώματα. Σήκωσαν το γαλάζιο και το πράσινο και με μια απότομη κίνηση σκόρπισαν τα υγρά και φλογερά στον ουρανό. Και μετά ακούστηκε ξανά η φωνή και είπε ας είναι! Ας μείνει ο κόσμος έτσι και ό,τι θέλει ας γίνει. Και έγινε. Κόσμος, ανθρωπότητα, άνθρωπος και όλες οι ποιητικές σημειώσεις συντροφιά (μας). Και μαζί ήρθε η διαρκής ανθρώπινη αντήχηση που πασχίζει να «συνομιλήσει» με τα θεία, τα απάνθρωπα, τα υπεράνθρωπα. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια, λίγες νότες μόνο, εύφορο έδαφος κι ένα πανίσχυρο ξημέρωμα κάπου στην Ελλάδα. Και τα έχουμε όλα στη φωνή της Γιώτας Νέγκα και στη Βαμβακού Λακωνίας. Η ερμηνεύτρια που στέκεται με περηφάνια πάνω στο μάρμαρο που λάμπει μέσα μας θα βρεθεί, αύριο, 13 Σεπτεμβρίου, στη Βαμβακού, θα βρεθεί για να συναντήσει εσάς σε μια μοναδική συναυλία.

Κάτω από τον έναστρο ουρανό της Βαμβακούς



Οι εικόνες έρχονται και σε βρίσκουν, φτιάχνουν τα λόγια σου πριν τα γράψεις. Διαβάστε και σημειώστε: Βαμβακού, πλαγιές του Πάρνωνα, φύση που σωπαίνει με νόημα και ο ουρανός χαμηλώνει για να ακούσει. Και πριν προλάβεις να αναρωτηθείς, να σκεφτείς, να ψάξεις, καταφεύγεις στο όνομα και στη φωνή που αντέχει όλα τα δεινά και όλες τις χαρές του κόσμου. Η Γιώτα Νέγκα έρχεται να μας θυμίσει ότι τελικά έτσι είναι να ζεις, με πληγές που δεν έκλεισαν, να χαμογελάς!

Το Σάββατο, αύριο, στις 21:00, η ερμηνεύτρια, που προσπαθεί πάντα να φτάσει σε κορυφές, θα ανέβει στη σκηνή του σχολείου της Βαμβακούς για να γίνει ο ενδιάμεσος του ουρανού, του χώματος και της πάντα αγνής προσδοκίας των ανθρώπων. Και το «σώμα» της φωνής μαζί με το σώμα θα σταθούν κάτω από τον έναστρο ουρανό της Βαμβακούς και οι νότες, οι μελωδίες, οι ήχοι, θα γίνουν σκάλες για τους καημούς, τους αναστεναγμούς και τις μεγάλες προσδοκίες των ανθρώπων που από χαμηλά κοιτάνε στον Θεό και στον άνθρωπο. Και κάπως έτσι το θέρος θα αφεθεί στο γλυκό δρεπάνι του χρόνου, της συνέχειας, της ζωής.

Η αναβίωση της Βαμβακούς



Η Βαμβακού, εκεί στη Λακωνία, εδώ, παντού! Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς που υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Vamvakou Revival με την αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Τι είναι, όμως, το Vamvakou Revival; H Vamvakou Revival ιδρύθηκε το 2018, με σκοπό την πλήρη αναζωογόνηση του χωριού της Βαμβακούς Λακωνίας, από μια ομάδα νέων με καταγωγή και ισχυρούς δεσμούς με το χωριό, έχοντας την ηθική και οικονομική υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Οι δύο οργανισμοί μοιράζονται τα τελευταία χρόνια το κοινό όραμα της Αναβίωσης της Βαμβακούς, με εφόδια την ιστορία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Όραμα είναι η δημιουργία ενός χωριού-πρότυπου, βασισμένου στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου, με πρωτεύοντα στόχο την επιστροφή μόνιμων κατοίκων. Βασικό όχημα αποτελούν η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η εξασφάλιση σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης, ώστε σε μερικά χρόνια η Βαμβακού να σφύζει και πάλι από ζωή με οικογένειες, παιδιά - και το πρώτο κουδούνι του σχολείου να χτυπήσει ξανά. Οι βασικοί πυλώνες της πρωτοβουλίας είναι ο τουρισμός, η καινοτομία, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και η επιχειρηματικότητα. Πρόθεση είναι η Βαμβακού να χαράξει τον δρόμο της αναβίωσης, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει ως μοντέλο, ώστε να ακολουθήσουν πολλά ακόμη χωριά στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Η Γιώτα Νέγκα και η αυριανή συναυλία θα συμβάλλουν στο όραμα και στη διαφύλαξη των προσπαθειών, των ελπίδων.

INFO

Vamvakou Revival

Η Γιώτα Νέγκα στη Βαμβακού: μία φωνή που μιλάει στην ψύχη.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, 21:00 (Προσέλευση: 20:00)

Τοποθεσία: Σχολείο Βαμβακούς

Είσοδος: 12€

Κρατήσεις στα 2731-0-76233 & [email protected]

Προπώληση εισιτηρίων

Βαμβακού: Εστιατόριο-καφέ Βουρέικο, Ρούγα της Βαμβακούς, Παραδοσιακός Ξενώνας Βαμβακούς, Σχολείο Βαμβακούς & Γραφείο Vamvakou Revival.

Σπάρτη: Γυναικείος Συνεταιρισμός Βαμβακούς «Βαμβακιά», Αρχιδάμου 33 & Δωριέων

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.vamvakourevival.org/events

Επικοινωνία για τη Vamvakou Revival

Ελένη Μάμη, Ομάδα Vamvakou Revival

Βαμβακού, 230 67, Λακωνία

[email protected]

+30 27310 76233

www.vamvakourevival.org

