Αλλάζουν όλα τα ευρώ: Έρχονται νέα χαρτονομίσματα με ευρωπαϊκές προσωπικότητες

Η ΕΚΤ ετοιμάζει νέα χαρτονομίσματα ευρώ με θέματα από την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Οριστικό τέλος στο 500ευρω. Πότε θα κυκλοφορήσουν και ποιες προσωπικότητες θα απεικονίζονται.

Ύστερα από δύο δεκαετίες κυκλοφορίας, τα χαρτονομίσματα του ευρώ ετοιμάζονται να αποκτήσουν νέα μορφή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε ότι ο ανασχεδιασμός θα ενσωματώνει πιο σύγχρονα στοιχεία, ισχυρότερες δικλίδες ασφαλείας και θεματικές που θα αντικατοπτρίζουν τον πολιτισμό, τη φύση και την κοινή ταυτότητα των Ευρωπαίων.

Οι σημερινές σειρές που παραπέμπουν σε αρχιτεκτονικά στυλ διαφορετικών εποχών, θα αντικατασταθούν από χαρτονομίσματα με πρόσωπα εμβληματικών προσωπικοτήτων, αλλά και παραστάσεις από ποτάμια και πουλιά. Μεταξύ των προτεινόμενων ονομάτων συναντάμε τη Μαρία Κάλλας, τον Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, τη Μαρί Κιουρί, τον Μιγκέλ ντε Θερβάντες και τον Λεονάρντο ντα Βίντσι.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι τα μετρητά παραμένουν «ζωτικό κομμάτι της καθημερινότητας στην Ευρώπη» και γι’ αυτό «ήρθε η ώρα να γίνουν πιο οικεία και πιο αντιπροσωπευτικά όλων των πολιτών της Ευρωζώνης». Η κυκλοφορία των νέων χαρτονομισμάτων τοποθετείται γύρω στο 2029, ώστε να δοθεί χρόνος για παραγωγή, δοκιμές και ενημέρωση του κοινού.

Ενισχυμένη ασφάλεια

Ο ανασχεδιασμός δεν αφορά μόνο την εικόνα, αλλά και την ουσία. Οι νέες σειρές θα περιλαμβάνουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την καταπολέμηση της παραχάραξης, θα είναι πιο προσβάσιμες σε άτομα με προβλήματα όρασης και θα παράγονται με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τέλος το 500ευρω

Ήδη από το 2016, η ΕΚΤ σταμάτησε την έκδοση του χαρτονομίσματος των 500 ευρώ, καθώς θεωρήθηκε ότι διευκόλυνε τη διακίνηση «μαύρου χρήματος» και τη χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τότε δηλώσεις αξιωματούχων της Europol, το 500ευρω ήταν «ιδανικό» για εγκληματίες, καθώς τεράστια ποσά μπορούσαν να μεταφερθούν με ευκολία σε μικρό χώρο.

Αντιδράσεις και συμβολισμοί

Παρότι ο νέος σχεδιασμός στοχεύει να φέρει το κοινό πιο κοντά στο ευρώ, δεν λείπουν οι πρώτες αντιδράσεις. Κριτικές επικεντρώνονται στο γεγονός ότι οι επιλεγμένες προσωπικότητες προέρχονται κυρίως από λίγες χώρες της Ευρωζώνης, αφήνοντας εκτός άλλες. Στα κοινωνικά δίκτυα, αρκετοί πολίτες εξέφρασαν την άποψη ότι η ΕΚΤ θα έπρεπε να εστιάσει περισσότερο στη σταθερότητα των τιμών και λιγότερο στην αισθητική των χαρτονομισμάτων.

Παρά τις ενστάσεις, το ευρώ παραμένει το δεύτερο πιο ισχυρό νόμισμα στον κόσμο, με περισσότερα από 350 εκατομμύρια πολίτες να το χρησιμοποιούν σε καθημερινές συναλλαγές. Η νέα του εικόνα φιλοδοξεί να αντικατοπτρίζει τη διαφορετικότητα και την ενότητα της Ευρώπης, αλλά και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο κοινό νόμισμα.

Τα νέα χαρτονομίσματα

