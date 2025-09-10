Ανάρτηση Τατσόπουλου για τον γιατρό που κατηγορείται για φακελάκι: «Ο άνθρωπος που μου έσωσε τη ζωή»
Στην υπόθεση του καρδιοχειρούργου του Ιπποκράτειου που κατηγορείται ότι ζητούσε φακελάκια αναφέρθηκε ο Πέτρος Τατσόπουλος.
Ο Πέτρος Τατσόπουλος αναφέρθηκε στην υπόθεση του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου , ο οποίος κατηγορείται ότι ζητούσε «φακελάκια» ύψους έως 5.000 ευρώ για να αναλάβει τη μετεγχειρητική φροντίδα των ασθενών του.
Όπως σημείωσε ο συγγραφέας και πρώην πολιτικός, ο συγκεκριμένος γιατρός ήταν αυτός που τον είχε χειρουργήσει το 2019 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σώζοντας τη ζωή του.
@Photo credits: eurokinissi