Ανάρτηση Τατσόπουλου για τον γιατρό που κατηγορείται για φακελάκι: «Ο άνθρωπος που μου έσωσε τη ζωή»

Στην υπόθεση του καρδιοχειρούργου του Ιπποκράτειου που κατηγορείται ότι ζητούσε φακελάκια αναφέρθηκε ο Πέτρος Τατσόπουλος.

Ο Πέτρος Τατσόπουλος αναφέρθηκε στην υπόθεση του καρδιοχειρουργού του Ιπποκράτειου , ο οποίος κατηγορείται ότι ζητούσε «φακελάκια» ύψους έως 5.000 ευρώ για να αναλάβει τη μετεγχειρητική φροντίδα των ασθενών του.

Όπως σημείωσε ο συγγραφέας και πρώην πολιτικός, ο συγκεκριμένος γιατρός ήταν αυτός που τον είχε χειρουργήσει το 2019 στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σώζοντας τη ζωή του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr