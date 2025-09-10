Παιδιά στο αυτοκίνητο: Τι ορίζει ο ΚΟΚ στην Ελλάδα

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι γονείς για παιδικά καθίσματα, ζώνες και ασφαλείς μετακινήσεις στη νέα σχολική χρονιά

Με την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο στις 11 Σεπτεμβρίου, οι καθημερινές μετακινήσεις με το αυτοκίνητο αυξάνονται ξανά. Οι γονείς μεταφέρουν τα παιδιά τους σε σχολεία, φροντιστήρια και δραστηριότητες, γεγονός που κάνει την οδική ασφάλεια ακόμη πιο σημαντική. Η σωστή χρήση παιδικού καθίσματος, ζώνης και άλλων μέτρων προστασίας δεν είναι απλώς τυπική υποχρέωση, αλλά καθοριστικός παράγοντας για την ασφάλεια κάθε παιδιού.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) στην Ελλάδα θέτει σαφείς κανόνες για τη μεταφορά ανηλίκων, ενώ υπάρχουν και επιπλέον πρακτικές που μπορούν να κάνουν οι γονείς για να νιώθουν σίγουροι σε κάθε διαδρομή – από το πρωινό δρομολόγιο προς το σχολείο μέχρι τις απογευματινές δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα στο Jenny.gr