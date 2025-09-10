ΚΑΠΑ Αναπτυξιακή: Ανακαλύψτε το μέλλον στη μετακόμιση

Η ΚΑΠΑ Αναπτυξιακή αναλαμβάνει μεταφορές – μετακομίσεις στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο από το 2002.

Διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό – οχήματα τελευταίας τεχνολογίας παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών με τους οικονομικότερους όρους της αγοράς.

Εργαζόμαστε με ταχύτητα, συνέπεια και σεβασμό στις προσωπικές σας ανάγκες και τηρούμε χρονοδιάγραμμα παραλαβής – παράδοσης για να είστε βέβαιοι πως δε θα υπάρχουν καθυστερήσεις.

Υπηρεσίες που Προσφέρουμε

Μεταφορές Η ΚΑΠΑ Αναπτυξιακή αναλαμβάνει μεταφορές κάθε είδους φορτίου πανελλαδικά. Διαθέτοντας εμπειρία και τεχνογνωσία χρόνων, ανταποκρινόμαστε άμεσα και υπεύθυνα σε κάθε σας ανάγκη. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας τηρεί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας για να αποφεύγονται τυχόν φθορές.

Μετακομίσεις

Είστε έτοιμοι να μετακομίσετε και νιώθετε πως έχετε πελαγώσει; Μην ανησυχείτε, οι μετακομίσεις αποτελούν για εμάς εύκολη υπόθεση. Η ΚΑΠΑ Αναπτυξιακή βρίσκεται στο πλευρό σας από την προετοιμασία έως και την μεταφορά και επανεγκατάσταση των αντικειμενών σας στο νέο χώρο.

Συσκευασίες

Με την μετακόμιση προ των πυλών, κοιτάζετε το πλήθος των αντικειμένων που πρέπει να πακετάρετε και νιώθετε τρόμο. Ησυχάστε, η ΚΑΠΑ Αναπτυξιακή μπορεί να αναλάβει εκτός από τη μεταφορά και την συσκευασία μικρών και μεγάλων αντικειμένων για να είστε βέβαιοι πως θα φτάσουν στο νέο χώρο με ασφάλεια.

Αποθηκεύσεις

Η αποθήκευση οικοσυσκευών καθώς και αντικειμένων ή επίπλων που αγαπάτε αλλά δεν χρησιμοποιείτε πια, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη. Έχετε κουραστεί να σταθμεύετε το αυτοκίνητό σας στο δρόμο; Δεν μπορείτε να βρείτε τίποτα μέσα στις ντουλάπες σας; Χρειάζεστε περισσότερο χώρο για να ελέγξετε την ακαταστασία του γραφείου; Εάν απαντήσατε ναι σε κάποια από τις ερωτήσεις, μάλλον ήρθε η στιγμή να αποταθείτε στους ειδικούς. Η ΚΑΠΑ Αναπτυξιακή καλύπτει κάθε σας ανάγκη, παρέχοντας υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης. Ακόμα και στην περίπτωση του εξοπλισμού γραφείου είμαστε στο πλευρό σας.

Ανυψωτικά μηχανήματα

Τα ανυψωτικά μηχανήματα μπορούν να διευκολύνουν μια μεταφορά ή μια μετακόμιση σε κτίρια ή κατοικίες με αρκετούς ορόφους. Στην ΚΑΠΑ Αναπτυξιακή σας παρέχουμε και αυτή την υπηρεσία, έχοντας στον στόλο μας εκτός από φορτηγά, σύγχρονα και ευέλικτα ανυψωτικά μηχανήματα. Το μήκος του βραχίονα φτάνει πολλά μέτρα πάνω ώστε τα πράγματα σας να μεταφερθούν με ασφάλεια από ή προς το έδαφος ή και απευθείας στο φορτηγό μας.

Ειδικές Μεταφορές

Οι ειδικές μεταφορές για εμάς αποτελούν πρόκληση. Έχουμε την δυνατότητα να χειριστούμε ακόμα και τα μεγαλύτερα και βαρύτερα φορτία διεκπεραιώνοντας με ασφάλεια και επιτυχία κάθε εργασία που θα μας αναθέσετε.

Συναρμολόγηση

Ένα σημαντικό κομμάτι της μετακόμισης είναι η αποσυναρμολόγηση και η συναρμολόγηση των επίπλων και των συσκευών σας στη διάρκεια μιας μετακόμισης. Η ΚΑΠΑ Αναπτυξιακή αποτελεί σύμμαχο σας και σε αυτό το κομμάτι. Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει να αποσυναρμολογήσει και να συσκευάσει με ασφάλεια τα μέρη των συσκευών ή των επίπλων σας, να τα μεταφέρει στο νέο χώρο και να συναρμολογήσει εκ νέου.

ΚΑΠΑ Αναπτυξιακή, www.metafores-kapa.gr

Τηλεμάχου 36, Αγ. Δημήτριος Τηλ: 6971981497

Facebook: https://www.facebook.com/metaforeskapa.gr

Instagram: https://www.instagram.com/metaforeskapa.gr/