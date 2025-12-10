Χριστούγεννα με τη Greco Strom: Επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα!

Ο πιο γιορτινός μήνας έφτασε, και η Greco Strom σας προσκαλεί να δημιουργήσετε το πιο ζεστό και ολοκληρωμένο περιβάλλον ύπνου, με προϊόντα που γεμίζουν το χώρο σας άνεση και γιορτινή διάθεση.

H κορυφαία εταιρεία κατασκευής προϊόντων ύπνου. Η ιστορία 60 ετών το επαληθεύει!

Με προσήλωση και επιμονή στην ποιότητα εδώ και 60 χρόνια, η GRECO STROM κατόρθωσε να βρεθεί στην κορυφή των προϊόντων ύπνου για κάθε ηλικία. Το μυστικό της επιτυχίας, δεν είναι «μυστικό». Είναι σκληρή δουλειά για να σας προσφέρουμε τα καλύτερα υλικά, τις πιο πλούσιες επιλογές, τα πιο εξελιγμένα προϊόντα, τηρώντας απαρέγκλιτα τις πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές παραγωγής στρωμάτων. Η αναγνώριση και η εμπιστοσύνη όσων επέλεξαν την GRECO STROM, είναι που μας έδωσε ηγετικό ρόλο στην αγορά προϊόντων ύπνούσως γιατί μπορέσαμε όχι μόνο να τους προσφέρουμε όσα ακριβώς ζήτησαν, αλλά και να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες τους.

1964

ΙΔΡΥΣΗ

Η εταιρεία ιδρύεται από τον κο. Φώτη Γκοτσόπουλο και δραστηριοποιείται στην κατασκευή χειροποίητων στρωμάτων από βαμβάκι.

1976

Πραγματοποιείται ένα μεγάλο βήμα για την GRECO STROM: η αγορά ιδιόκτητης έκτασης 5.000 m² και η ανέγερση εργοστασιακού κτηρίου έκτασης 1.500 m² στη Μάνδρα Αττικής

1980

Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού και έναρξη παραγωγής στρωμάτων με ελατήρια.

1986

Ο κος Μάριος Γκοτσόπουλος γιός του ιδρυτή εισέρχεται στην εταιρεία ως εταίρος.

1991

Η GRECO STROM μεγαλώνει αφού πραγματοποιεί επέκταση του εργοστασιακού της κτηρίου σε 3.000 m².

1997

Ο κος Χρήστος Γκοτσόπουλος γιός του ιδρυτή εισέρχεται στην εταιρεία ως εταίρος.

1998

Η εταιρεία μας επεκτείνει τη δραστηριότητά της με μελέτη, σχεδιασμό και παραγωγή βρεφικών στρωμάτων, βασισμένων στα πιο αυστηρά διεθνή πρότυπα.

2000

Πιστοποίηση της εταιρείας με βάση το Διεθνές Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001.

2003

Πραγματοποιείται επένδυση σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και η εταιρεία προχωρά στον πρωτοποριακό σχεδιασμό και παραγωγή στρωμάτων box.

2004

• Ανάθεση προμήθειας στρωμάτων Ολυμπιακών Αγώνων.

• Πιστοποίηση της εταιρείας με βάση το διεθνές Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

2005

• Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας στην Κύπρο

• Ένταξη της εταιρείας ως μέλος της ISPA (International Sleep Products Association).

2006

• Ανάθεση εξοπλισμού υποβρυχίων και πλοίων του πολεμικού Ναυτικού με στρώματα πιστοποιημένα σύμφωνα με προδιαγραφές IMO (International Maritime Organization).

• Απονομή οικολογικού σήματος ECO LABEL με Αριθμό Μητρώου EL/014/06.

2007

• Η αντοχή των στρωμάτων πιστοποιείται με βάση τη δοκιμή ΕΝ 1957 στο εξειδικευμένο εργαστήριο AIDIMA στην Ισπανία.

• Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας σε Βαλκανικές χώρες

2008

Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας στη Ρωσία.

2012

• Πιστοποίηση της εταιρείας με βάση το Διεθνές Σύστημα Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ISO 13485

• Μελέτη σχεδιασμός και παραγωγή νοσοκομειακών στρωμάτων με πιστοποίηση των προϊόντων κατά CE και εγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατηγορία Ι από τον ΕΟΦ.

2013

Η GRECO STROM συνεχίζει να μεγαλώνει αφού πραγματοποιεί επέκταση του εργοστασιακού της κτηρίου σε 6.000 m²

2015

Η GRECO STROM καινοτομεί σχεδιάζοντας και παράγοντας στρώματα τα οποία υπερβαίνουν τα έως τότε δεδομένα. Τα πλεονεκτήματα μιας χειροποίητης κατασκευής στρώματος συντάσσονται με την υπερβατική τεχνολογική εξέλιξη, προσφέροντας τη νέα γενιά στρωμάτων LITHOS.

2017

Πραγματοποιείται επένδυση σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό.

2018

• Τα βρεφικά στρώματα της GRECO STROM δοκιμάζονται και πιστοποιούνται από τον ελβετικό φορέα πιστοποίησης της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων Swiss Approval International και πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου: EN 16890:2017.

• Επέκταση των ιδιόκτητων κτηριακών εγκαταστάσεων σε 16.000 m2.

2019

• Αναβαθμίζοντας την ποιότητα σε προϊόντα που επιβάλλεται να πληρούν προδιαγραφές και να είναι κατάλληλα για τον εξοπλισμό πλοίων, σκαφών αναψυχής, ξενοδοχείων και γενικότερα χώρων που θεωρείται απαραίτητη η χρήση στρωμάτων με ιδιαίτερη αντοχή στη φωτιά, η GRECO STROM σχεδιάζει και παράγει μία νέα σειρά στρωμάτων τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις, όπως αυτές περιγράφονται στον κανονισμό ΕΕ 2017/ 306 για την ομάδα προϊόντων κλινοστρωμνής MED/3.21

• Η GRECO STROM διακρίθηκε στον καταξιωμένο θεσμό επιχειρηματικής αριστείας Diamonds of the Greek Economy 2019.

• Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας στην Τσεχία.

• Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας στην Ιταλία.

• Έναρξη εξαγωγικής δραστηριότητας στη Ρουμανία.

2020

• H GRECO STROM με οδηγό την εμπνευσμένη και δημιουργική παραγωγή δημιούργησε μία νέας γενιάς σειρά ανατομικών στρωμάτων με σύγχρονη τεχνολογία κατασκευής, τη σειρά BODYTOPIA.

Στρώματα που απαντούν στην επιθυμία αναζωογόνησης και χαλάρωσης εντός του πιο προσωπικού οκτάωρου της ημέρας. Θετικά συναισθήματα που συνοδεύουν την εμπειρία του καλού ύπνου. Στιγμές ονειροφαντασίας, αναπόλησης, ξεκούρασης, στιγμές αληθινής ψυχοσωματικής ανάτασης και ικανοποίησης.

Η σειρά BODYTOPIA λαμβάνει την πιστοποίηση Swiss Approval International βάση δοκιμών ανθεκτικότητας και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου: EN 1957:2012 & EN 1334:1996

• Αναγνωρίζοντας ότι ο σύγχρονος επαγγελματίας ξενοδόχος χρειάζεται λύσεις που θα βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία της επιχείρησής του, η GRECO STROM παρουσιάζει τη συλλογή στρωμάτων GRAND COLLECTION.

Στρώματα που διασφαλίζουν την σημειακή στήριξη σε οποιαδήποτε περιπετειώδη ή μη θέση ύπνου,

καθώς και την αποφυγή θορύβων. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη

• Ανέγερση ανεξάρτητης ιδιόκτητης μονάδας καθετοποιημένης παραγωγής κρεβατιών 1000 m² & επέκταση ιδιόκτητης κτηριακής εγκατάστασης κατά 500 m2.

2021

• Δημιουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος shop.grecostrom.gr, για απευθείας αγορές και διάθεση προϊόντων οικιακού εξοπλισμού καθώς και βρεφικών – παιδικών προϊόντων ύπνου.

• Η GRECO STROM διακρίθηκε στον καταξιωμένο θεσμό επιχειρηματικής αριστείας Diamonds of the Greek Economy 2021.

• H σειρά βρεφικών & παιδικών στρωμάτων λαμβάνει την πιστοποίηση Swiss Approval International βάση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου : EN 16890:2017. Παιδικά έπιπλα – στρώματα για βρεφικές κούνιες και παιδικά κρεβάτια – απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών.

2022

• Mε τα μάτια ανοιχτά πρός ένα πράσινο κόσμο, δημιουργήσαμε την νέα σειρά στρωμάτων HYPNATURA, ντυμένη με το νέο ύφασμα AEIFORIA. Για την παραγωγή του υφάσματος AEIFORIA χρησιμοποιούνται νήματα τα οποία προέρχονται από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια από όλο τον πλανήτη. Η σειρά Ηypnatura λαμβάνει την πιστοποίηση Swiss Approval International βάση δοκιμών ανθεκτικότητας και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου: EN 1957:2012 & EN 1334:1999.

• Σε όλα τα βρεφικά και παιδικά τρώματα της εταιρείας απονέμεται Gold βραβειο από τον φορέα Mother & Baby Awards στην κατηγορία BEST BABY AND KIDS MATTRESS COLLECTION.

2023

• Όλα τα μοντέλα βρεφικών και παιδικών στρωμάτων, λαμβάνουν την πιστοποίηση OEKO-TEX STANDARD 100 με βάση το διεθνές πρότυπο που διασφαλίζει την υγιεινή σε ολόκληρο το στρώμα.

• Όλα τα στρώματα του Ξενοδοχειακού εξοπλισμού λαμβάνουν τη πιστοποίηση Swiss Approval βάση δοκιμών ανθεκτικότητας και συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου: EN 1957:2012 & EN 1334:1999.

• Πραγματοποιήσαμε επένδυση σε νέο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό σύμφωνα με τα κορυφαία διεθνή πρότυπα. Με την αναβάθμιση αυτή, συνεχίζουμε να διακρινόμαστε στον χώρο των κατασκευών, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προδιαγραφές

2024

• Προσθήκη νέας συλλογής χειροποίητων κρεβατιών και πτυσσόμενων επίπλων με ανανεωμένο design και εξαιρετική λειτουργικότητα.

• Δημιουργία νέου site σχεδιασμένο για την ευκολία του χρήστη σύμφωνα με τα νέα πρότυπα της εποχής.

