Αδιανόητο βίντεο: Τρένο περνά πάνω από άνδρα που ήταν ξαπλωμένος σε ράγες στην Ινδία

Σοκαριστικές εικόνες από το Ουτάρ Πραντές στην Ινδία: άνδρας ξαπλωμένος στις ράγες βλέπει τρένο να περνά από πάνω του και σηκώνεται σαν να μη συνέβη τίποτα.

Μια απίστευτη σκηνή εκτυλίχθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου στο Ουτάρ Πραντές της Ινδίας, όταν ένας άνδρας βρέθηκε ξαπλωμένος πάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές, λίγα δευτερόλεπτα πριν περάσει από το σημείο μια ταχεία αμαξοστοιχία.

Το απίθανο είναι ότι ο άνδρας, που σύμφωνα με τις αρχές ήταν μεθυσμένος, δεν κουνήθηκε καν την ώρα που το τρένο πέρασε από πάνω του.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε το περιστατικό, με το βίντεο να έχει ήδη γίνει viral στα social media. Στο υλικό φαίνεται η αμαξοστοιχία να περνά με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο όπου βρισκόταν ο άνδρας, αφήνοντας τους αυτόπτες μάρτυρες με κομμένη την ανάσα.

Μόλις το τρένο απομακρύνθηκε, εκείνος σηκώθηκε με απόλυτη ψυχραιμία και εγκατέλειψε τις γραμμές σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.

Η Ινδία και τα σιδηροδρομικά ατυχήματα

Η Ινδία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο, αλλά δυστυχώς τα ατυχήματα στις ράγες είναι συχνό φαινόμενο. Το συγκεκριμένο περιστατικό, όμως, ξεπερνά κάθε φαντασία, αφού ο άνδρας επέζησε από κάτι που φαινόταν βέβαιο ότι θα κατέληγε σε τραγωδία.

