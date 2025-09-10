Off The Hook 2025: Αφεθείτε στη ραπ κουλτούρα

Το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ, η ραπ κουλτούρα γιορτάζει και σας περιμένει να διασκεδάσετε με την ψυχή σας.

Πώς προετοιμάζεσαι γι’ αυτό που είναι απροετοίμαστο; Δεν προετοιμάζεσαι. Έτσι απλά και ωραία. Ξέρεις ότι θα βρεθείς σε ένα χώρο με αλάνια ξηγημένα, με σοβαρούς και γεμάτους ενέργεια τύπους. Ξέρεις ότι θα ακούσεις «βρώμικα μπίτια» και flow που δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Ξέρεις ότι η σύγχρονη λαϊκή κουλτούρα περνάει μέσα από το απροετοίμαστο, μέσα από τη ραπ μουσική. Ο ραπ λόγος δεν είναι ποίηση, είναι άμεση ανάγκη έκφρασης που σχεδόν όλα τα δέχεται και όλα προστατεύει. Εδώ δεν χωράνε φασίστες και οι σεξιστές σιγά-σιγά να πηγαίνουν σπίτι τους.

Αν, λοιπόν, πας σε ένα event που θα έχει μαζεμένους πολλούς καλούς εκπροσώπους τους είδους, σε ανοιχτό χώρο, ένα πράγμα πρέπει να κάνεις: να αφεθείς στη ραπ κουλτούρα. Τα καλύτερα παιδιά βρίσκονται στη ραπ και θα δεις πολλά απ’ αυτά στο φετινό «Off The Hook Festival». Η «φασάρα» θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ, 12-13 Σεπτεμβρίου, και όσοι γουστάρετε αυτό το είδος μουσικής έχετε πολλούς λόγους να βρεθείτε εκεί. Πόσους; Όσα είναι και τα ονόματα των καλλιτεχνών που θα παραβρεθούν στην εκδήλωση. Βάλτε ό,τι ρούχα γουστάρετε, αφήστε άγχη, χαζές σκέψεις και προβλήματα και ζήστε τη μοναδική εμπειρία της συλλογικής έκφρασης, της διασκέδασης και της ψυχικής ενδυνάμωσης. Μην προετοιμάσετε τίποτα!

Αφεθείτε στους MC’s



Το «Off The Hook Festival 2025» λειτουργεί ως εξής: Μάγκες, μαζευτείτε να γουστάρουμε και να περάσουμε καλά. Πάντα έτσι ήταν και έτσι θα είναι. Η ραπ μουσική και ο λόγος της είναι εδώ, μιλάνε για το σήμερα, για όσα μας «πνίγουν» και για όσα περιμένουν να μας κάνουν λίγο πιο δυνατούς. Αυτή η έκφραση εναντιώνεται σε καθετί αντιδραστικό, σε καθετί άσχημο και χαζό. Οι ράπερ μιλάνε χωρίς φίλτρα, «πατάνε» σε ρυθμούς που κερδίζουν την προσοχή σου και σου μεταφέρουν την ενέργειά τους, το πάθος και τη διεκδίκησή τους για ένα καλύτερο αύριο.

Φανταστείτε, τώρα, το ΟΑΚΑ, τον εξωτερικό του χώρο πλημμυρισμένο με κόσμο που σφύζει από ενέργεια και διάθεση που δεν τιθασεύεται. Πάνω στη σκηνή ράπερ που έχουν κάτι από την ορμή του ελεύθερου λόγο και από κάτω όσοι ακολουθούν τον δρόμο τον ωραίο, τον ξηγημένο. Το διήμερο 12-13 Σεπτεμβρίου οι παρέες θα ενωθούν, θα πιούν, θα γουστάρουν και ζήσουν αυτό που λέμε «μόνο ραπ και στυλ». Μερικοί από τους καλύτερους εκπροσώπους του είδους θα δώσουν το «παρών». MC’s που «φτύνουν» ρίμες ακαταμάχητες, μοιράζουν «μπάρες» ασυναγώνιστες και τα λένε όπως πρέπει και δίχως ξένα «πρέπει». Γι’ αυτό, μάγκες μαζευτείτε, έχουμε πολλά να ακούσουμε και να πούμε.

Θα γίνει χαμός!



Το «Off The Hook» θα είναι και φέτος γενναιόδωρο. Δύο σκηνές, κορυφαία ονόματα από Ελλάδα και εξωτερικό, 12 ώρες ασταμάτητης μουσικής, μοναδικές εμφανίσεις, διαδραστικά παράλληλα γεγονότα και σημεία πώλησης άφθονου ραπ υλικού.

Το επίθετο «πολυσυλλεκτικό» αρμόζει στην περίσταση και κρατήστε μερικά από τα ονόματα που θα είναι στο ΟΑΚΑ: Dani Gambino, Εθισμός, Bloody Hawk, Μικρός Κλέφτης, Νέγρος του Μοριά, Aeon, Lunar, Morad, Conway The Machine, Τζαμάλ… Και είναι κι άλλοι, και θα έρθει κόσμος, θα γεμίσει ο χώρος και οι τύποι, οι τύπισσες πάνω στη σκηνή θα τα κάνουν όλα… ίσωμα. Η ενέργεια που θα μεταδώσουν δεν θα έχει όμοιό της και η ευκαιρία να ξεδώσετε όμορφα μοναδική. Το line up περιλαμβάνει καλλιτέχνες με διακριτό ραπ ύφος που τιμούν την κουλτούρα του είδους, την ανάγκη του κοινού να ακούσει και να ακουστεί. Στο «Off The Hook» θα γίνει χαμός!

INFO

OFF THE HOOK FESTIVAL 2025

Παρασκευή 12 & Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

Athens Olympic Sports Complex (ΟΑΚΑ)

Full Line Up

Day 1

Dani Gambino

Conway The Machine (US)

Εθισμός

Paky (IT)

Τζαμάλ

Stolen Mic

Dirty Dike (UK)

Jam Baxter (UK)

Jeru The Damaja (US)

Katohos

Aeon

Day 2

Bloody Hawk

Morad (ES)

M Huncho (UK)

Novel 729

Μικρός Κλέφτης x Hatemost x V!

Immune

Νέγρος του Μοριά

Tsaki

Nume

Lunar

Εισιτήρια ΕΔΩ

Παροχές VIP εισιτηρίων:

-Fast lane entry στο festival, από ξεχωριστή είσοδο.

-Πρόσβαση σε υπερυψωμένο VIP deck με private WC και private bar.

-Gift box με exclusive festival merchandise (clothing & apparel).

-Αναμνηστικό πασάκι και poster του festival.

Για απορίες: [email protected]

Μάθε τα νέα μας στο offthehook.gr

