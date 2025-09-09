Τραγωδία σε κηδεία στην Αγγλία: Πατέρας πέθανε ενώ κουβαλούσε το φέρετρο του γιου του

Η καρδιά του 61χρονου Νόρμαν Γουάιτ δεν άντεξε την οδύνη της απώλειας του 41χρονου γιου του.

Μια οικογένεια στο Μίντλεσμπρο στην Αγγλία ζει μια ανείπωτη τραγωδία, μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός πατέρα κατά τη διάρκεια της κηδείας του γιου του.

Ο Νόρμαν «Νόσα» Γουάιτ, 61 ετών, υπέστη πιθανότατα καρδιακή προσβολή τη στιγμή που το φέρετρο του γιου του, Ντέιβιντ Μπέιλικι, μεταφερόταν στην εκκλησία St Bede's Chapel στο Teesside Crematorium.

