Η Xiaomi αποκαλύπτει στις 24 Σεπτεμβρίου τα Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro

Γνωρίστε τα Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro

Η Xiaomi ανακοίνωσε επίσημα ότι η σειρά Xiaomi 15T, που περιλαμβάνει τα μοντέλα Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στις 24 Σεπτεμβρίου 2025 σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο. Αυτή η νέα σειρά αποτελεί την εξέλιξη των προηγούμενων 14T και 14T Pro, και αναμένεται να ενσωματώνει σημαντικές αναβαθμίσεις, ειδικά στον τομέα της φωτογραφίας.

Something very pro is coming far closer. Xiaomi 15T Series launches Sept 24th.



Mark your calendars!



loading... pic.twitter.com/NYMlnA9DmS — Xiaomi (@Xiaomi) September 8, 2025

Η πιο σημαντική καινοτομία στη σειρά 15T είναι η πρώτη φορά που η Xiaomi εισάγει κάμερα τηλεφακού 5x με τεχνολογία Leica, προσφέροντας υψηλή λεπτομέρεια και ποιότητα στις φωτογραφίες με οπτικό ζουμ 5x (115 mm εστιακό μήκος). Στη ναυαρχίδα 15T Pro, η κάμερα αναμένεται να συνδυάζεται με έναν πανίσχυρο επεξεργαστή MediaTek Dimensity 9400+, ενώ το πιο προσιτό 15T θα «φοράει» τον MediaTek Dimensity 8400.

Η οθόνη και στα δύο μοντέλα αναμένεται να είναι AMOLED 6,83 ιντσών με ανάλυση 2772x1280 pixels και αντοχή Corning Gorilla Glass 7i. Η διαφορά έγκειται στον ρυθμό ανανέωσης, με το 15T Pro να προσφέρει 144 Hz και το απλό 15T 120 Hz. Η μπαταρία είναι κοινή στα 5.500 mAh, με αντίστοιχα 90W γρήγορη φόρτιση στο Pro μοντέλο και 67W στο απλό. Στο μέτωπο της μνήμης, και τα δύο θα είναι εξοπλισμένα με 12GB RAM και επιλογές αποθήκευσης 256 ή 512 GB.

Οι κάμερες περιλαμβάνουν μια βασική κάμερα 50 MP με OIS, τηλεφακό 50 MP στο Pro και 2x ζουμ στο απλό, καθώς και υπερευρυγώνιο 12 MP και μπροστινή κάμερα 32 MP με πεδίο θέασης 120 μοιρών. Η Xiaomi 15T σειρά φιλοδοξεί να φέρει υψηλής ποιότητας εμπειρία κινητής τηλεφωνίας με την αισθητική και επιδόσεις που χαρακτηρίζουν τη συνεργασία με τη Leica, εμπλουτίζοντας την αγορά με premium χαρακτηριστικά σε ανταγωνιστικές τιμές.