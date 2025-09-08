Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία
Ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία στις Σέρρες.
Τραγωδία σημειώθηκε στις Σέρρες, καθώς η σορός ενός ηλικιωμένου, ηλικίας 73 ετών, εντοπίστηκε σε μονοκατοικία, ενώ στην κατοικία εντοπίστηκαν ίχνη φωτιάς.
Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στον δήμο Εμμανουήλ Παπά, ενώ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πυροσβέστες που ειδοποιήθηκαν για πυρκαγιά στο σπίτι, έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον 73χρονο απανθρακωμένο. Η πυρκαγιά είχε σβήσει πριν φτάσει η Πυροσβεστική και για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.
