Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

Ο πρώην μπάτλερ της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ρίχνει φως στην ταραγμένη σχέση της με τον σημερινό βασιλιά της Βρετανίας, Κάρολο. Ο Πολ Μπάρελ, ο οποίος βρισκόταν στην καρδιά της βασιλικής ζωής για χρόνια, περιγράφει έναν γάμο που ήταν από την αρχή καταδικασμένος, γεμάτος με ψέματα, οργή και βαθιά δυσαρέσκεια.

Ο πρώην μπάτλερ της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα, Πολ Μπάρελ περιγράφει την περίπλοκη σχέση του Καρόλου με τη Νταϊάνα. Όπως γράφει σε αποκλειστικό δημοσίευμα η Daily Mail στο πρώτο μέρος του Royal Insider o Μπάρελ περιγράφει μια στιγμή όπου ο Κάρολος, εκνευρισμένος από την ειλικρίνειά του απέναντι στη Νταϊάνα, του πέταξε ένα βιβλίο. Όταν ο μπάτλερ αρνήθηκε να πει ψέματα για το πού βρισκόταν ο πρίγκιπας, εκείνος εξερράγη.

Σε μια περίπτωση θυμάται, ο Κάρολος τον κάλεσε στη βιβλιοθήκη για μια συνάντηση μαζί του. Ο Πρίγκιπας καθόταν στο γραφείο του. «Κλείσε την πόρτα πίσω σου», είπε με αυστηρή φωνή. Όχι «καλημέρα», όπως ήταν συχνά η υποδοχή του.

