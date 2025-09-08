Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»
Ο πρώην μπάτλερ της αδικοχαμένης πριγκίπισσας Νταϊάνα, Πολ Μπάρελ περιγράφει την περίπλοκη σχέση του Καρόλου με τη Νταϊάνα. Όπως γράφει σε αποκλειστικό δημοσίευμα η Daily Mail στο πρώτο μέρος του Royal Insider o Μπάρελ περιγράφει μια στιγμή όπου ο Κάρολος, εκνευρισμένος από την ειλικρίνειά του απέναντι στη Νταϊάνα, του πέταξε ένα βιβλίο. Όταν ο μπάτλερ αρνήθηκε να πει ψέματα για το πού βρισκόταν ο πρίγκιπας, εκείνος εξερράγη.
Σε μια περίπτωση θυμάται, ο Κάρολος τον κάλεσε στη βιβλιοθήκη για μια συνάντηση μαζί του. Ο Πρίγκιπας καθόταν στο γραφείο του. «Κλείσε την πόρτα πίσω σου», είπε με αυστηρή φωνή. Όχι «καλημέρα», όπως ήταν συχνά η υποδοχή του.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr