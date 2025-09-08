«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας τα κάλλη τους

Οι συγκεκριμένες γυναίκες που δραστηριοποιούνται στο Κοσσυφοπέδιο φέρονται να έχουν εξωσυζυγικές σχέσεις με Κοσοβάρους, συμπεριλαμβανομένων μελών της αστυνομικής δύναμης και άλλων επαγγελματιών.

Εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας ισχυρίζεται ότι περίπου 40 Σέρβες κατάσκοποι δραστηριοποιούνται στο Κοσσυφοπέδιο, χρησιμοποιώντας το σώμα και το φύλο τους για να αποσπάσουν πληροφορίες.

Ο εμπειρογνώμονας σε θέματα ασφάλειας, Esat Çollaku, μίλησε επίσης για την υπόθεση του Κροάτη πιλότου και της Σέρβας φίλης του που συνελήφθησαν με την υποψία κατασκοπείας στο Κοσσυφοπέδιο. Είπε ότι ο πιλότος κατηγορείται ότι έδωσε ευαίσθητες πληροφορίες στη Σέρβα φίλη του, η οποία στη συνέχεια τις μεταβίβασε σε ένα σερβικό πολιτικό κόμμα.

