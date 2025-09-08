Διέρρευσαν τα σχέδια για το Samsung Galaxy S26 Edge και αποκαλύπτουν κάτι περίεργο

Το σχέδιο του Samsung Galaxy S26 διέρρευσε

Μπορεί να απέχουμε αρκετά από τα επίσημα αποκαλυπτήρια της σειράς Samsung Galaxy S26, αλλά μια διαρροή από renders για το Samsung Galaxy S26 Edge ήρθαν στη δημοσιότητα και αποκαλύπτουν έναν αρκετά παράξενο και διαφορετικό σχεδιασμό, με το πιο εντυπωσιακό στοιχείο να είναι το μεγάλο και παχύ camera island. Το πάχος της συσκευής είναι 5,5 χιλιοστά, όμως η περιοχή της κάμερας ανεβάζει το συνολικό πάχος στα 10,8 χιλιοστά, κάτι που φαίνεται ασυνήθιστο και αρκετά μεγάλο για τη σημερινή εποχή των λεπτών smartphones.

Το camera island καταλαμβάνει σχεδόν όλο το πλάτος του τηλεφώνου, δίνοντας μια ιδιαίτερη αισθητική που εγείρει απορίες για το γιατί η Samsung ακολούθησε αυτή την προσέγγιση. Το τηλέφωνο έχει διαστάσεις 158,4 x 75,7 x 5,5 χιλιοστά, λίγο πιο λεπτό από τον προκάτοχό του, το Galaxy S25 Edge, ωστόσο το πάχος της κάμερας αλλάζει εντυπωσιακά την αίσθηση του μεγέθους. Ενδιαφέρον είναι ότι το S26 Edge θα υποστηρίζει πλήρως το Qi2 για ενσύρματη ασύρματη φόρτιση μέσω μαγνητών ενσωματωμένων στο πίσω μέρος, ωστόσο η τεράστια κάμερα ίσως δυσκολέψει τη δημιουργία μαγνητικών εξαρτημάτων που θα προσαρτώνται εύκολα.

Η οθόνη παραμένει στις 6,7 ίντσες, με λεπτομέρειες για τον τύπο του πάνελ να αναμένονται. Η χωρητικότητα της μπαταρίας αυξήθηκε στα 4.200mAh από τα 3.900mAh που είχε το προηγούμενο μοντέλο, μια βελτίωση που πιθανώς περιγράφει τη μορφή της συσκευής και το μεγαλύτερο πάχος στην περιοχή της κάμερας. Η συσκευή είχε εμφανιστεί σε τεστ με τον επερχόμενο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite 2 στη έκδοση των ΗΠΑ, ενώ για άλλες αγορές ίσως υπάρξει διαφορετική επιλογή, πιθανώς με τον Exynos 2600.

Τέλος, η κύρια κάμερα αναμένεται να είναι των 50MP με υπερευρυγώνιο φακό, χωρίς τη προσθήκη τρίτης κάμερας, αν και το μέγεθος του bump της κάμερας παραμένει μεγάλο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη εικόνα για το νέο S26 Edge και την αισθητική που προωθεί η Samsung για το 2026.