Apple και Google ανακοίνωσαν συνεργασία για ενσωμάτωση του Gemini στη Siri

Το Google Gemini έρχεται στη Siri από το 2026

Η Apple ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τη Google για την ενίσχυση των δυνατοτήτων τεχνητής νοημοσύνης της, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα Gemini και την υποδομή cloud της Google ως βάση για τα μελλοντικά Apple Foundation Models, με την αναβάθμιση της Siri να αναμένεται αργότερα φέτος.

Η κοινή δήλωση των δύο εταιρειών τονίζει ότι μετά από ενδελεχή αξιολόγηση, η τεχνολογία της Google προσφέρει το πιο ισχυρό θεμέλιο για καινοτόμες εμπειρίες χρηστών, ενώ τα μοντέλα θα λειτουργούν σε συσκευές Apple και ιδιωτική υποδομή cloud για την απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι συνομιλίες των δύο πλευρών είχαν ξεκινήσει τον Αύγουστο, σύμφωνα με το Bloomberg, με την Apple να εξετάζει ένα προσαρμοσμένο μοντέλο Gemini για τη νέα Siri, ενώ αναφέρθηκαν επενδύσεις περίπου 1 δισ. δολαρίων ετησίως για πρόσβαση στην τεχνολογία της Google.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από καθυστερήσεις στην AI της Siri, που παρουσιάστηκε το 2024 για πρώτη φορά και καθυστέρησε λόγω δυσκολιών, με την Apple να συνεχίζει παράλληλα συνεργασία με την OpenAI για το ChatGPT στο Apple Intelligence, κάτι που όμως δεν αλλάζει την υπάρχουσα συμφωνία.

Η κίνηση θεωρείται νίκη για τη Google, της οποίας η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε προσωρινά τα 4 τρις. δολάρια και έγινε μεγαλύτερη από της Apple για πρώτη φορά από το 2019, ενώ αναλυτές όπως ο Dan Ives της Wedbush βλέπουν θετική εξέλιξη και για τις μετοχές και των δύο εταιρειών.

Η πολυετής συμφωνία δεν είναι αποκλειστική, με την Apple να δοκιμάζει και άλλες εναλλακτικές όπως το Anthropic, και να εστιάζει σε μια εξατομικευμένη Siri προσωποποιημένες λειτουργίες, διατηρώντας έμφαση στην ιδιωτικότητα.

Η συνεργασία ενισχύει τη θέση της Apple στον ανταγωνισμό του AI, επιταχύνοντας την κυκλοφορία αναβαθμισμένων χαρακτηριστικών που αναμένονται να τονώσουν τις πωλήσεις των iPhone για ακόμη μια φορά.