Armin van Buuren: Χρυσή βράβευση από την Panik Records στον κορυφαίο Ολλανδό DJ & παραγωγό

O Armin van Buuren, ο κορυφαίος DJ και παραγωγός που μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει πέντε φορές τη no1 θέση του DJ Mag Top 100 -και μάλιστα για τέσσερα χρόνια συνεχόμενα- τιμήθηκε από την Panik Records για τη μεγάλη επιτυχία που σημειώνει στην Ελλάδα.

Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, απένειμε στον Armin van Buuren πλακέτα για τις χρυσές πωλήσεις του πρόσφατου mega hit «In and Out Of Love» στο remix του Rivo, το οποίο μετρά πάνω από 900.000 premium streams κι αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες της χρονιάς, έχοντας κατακτήσει τις υψηλότερες θέσεις των Airplay και Shazam charts.

Η απονομή έγινε στο περιθώριο της εμφάνισης του Armin van Buuren στην Αθήνα, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν ο no1 Ολλανδός DJ ξεσηκώσει το κατάμεστο ΟΑΚΑ με το «εκρηκτικό» DJ set του ως headliner του φετινού Primer Music Festival.

Πριν λίγο καιρό, ο θρυλικός DJ και παραγωγός παρουσίασε το 9ο album του με τίτλο «Βreathe». Το album αποτελεί ένα ηχητικό ημερολόγιο προσωπικής μεταμόρφωσης, γραμμένο σε μια περίοδο ενδοσκόπησης και αλλαγών.

O Armin Van Buuren με τον CEO της Panik, Γιώργο Αρσενάκο, τον commercial director Νίκο Χαϊκάλη και τον head of international Παναγιώτη Λουλουργά

Μέσα από 51 μοναδικά tracks καταγράφει την εσωτερική αναζήτηση και ανάγκη του για ουσιαστική επανασύνδεση με τον εαυτό του, τη μουσική του και τη ζωή του, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει τον «θρύλο της trance» στην πιο ώριμη και δημιουργική του φάση.