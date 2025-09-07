«Έλα στο χορό» με τον Γιάννη Χαρούλη

Ο Γιάννης Χαρούλης σας καλεί, στις 4-5 Οκτωβρίου, στο δημοτικό θέατρο Λυκαβηττού για χορό και γλέντι.

Όταν ακούς και βλέπεις τις πάντα γεμάτες συναυλίες του Γιάννη Χαρούλη, ένα πράγμα σου έρχεται στο μυαλό: μα, πώς τα καταφέρνει; Το ερώτημα είναι άδικο σε πρώτη ανάγνωση. Γιατί να μας κάνει εντύπωση ένα φαινόμενο που έφτιαξε με την ξεχωριστή φωνή του; Και όμως, στον πυρήνα της η αναρώτηση έχει θαυμασμό και γνήσια επιδοκιμασία για τον καλλιτέχνη. Το πώς τα καταφέρνει; ισοδυναμεί με τη δύναμη και τη γοητεία της φωνής, με τη συνέπεια και τη σοβαρότητα του κρητικού τραγουδιστή.

Απλά και όμορφα ξεκίνησε από την Κρήτη και έτσι εξακολουθεί να πορεύεται και συνομιλεί με το κοινό. Και αυτό του ανταποδίδει τη μοναδικότητα που λαμβάνει με συνεχόμενα sold out και με φανατική στήριξη σε ό,τι κάνει. Το διήμερο 4-5 Οκτωβρίου, στο δημοτικό θέατρο Λυκαβηττού, μας καλεί σε ένα ακόμα γλέντι. Δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο για να πας, μόνο να ανταποκριθείς στο κάλεσμα που λέει «Έλα στο χορό». Αυτό έγινε στην καλοκαιρινή περιοδεία και αυτό θα γίνει και κάτω από τον αττικό ουρανό. Αυτός θα είναι στη σκηνή και με τη φωνή αλύγιστη χορδή θα σας καλωσορίσει, συντροφέψει. Και ξέρετε, τα γλέντια δεν τελειώνουν ποτέ. Μια παύση κάνουν, ίσως και να σιωπούν λίγο, και συνεχίζουν. Με τον Γιάννη Χαρούλη δεν έχετε άλλη επιλογή: γλεντήστε, αγκαλιαστείτε, αφεθείτε..

Γλέντι και χορός στον Λυκαβηττό



Με τον Γιάννη Χαρούλη βρίσκεις το «καλά» που έχεις μέσα σου, αυτό το πολύτιμο ευ, και προχωράς, πατάς, διαφορετικά. Η φωνή του, ο ρυθμός και οι μελωδίες, οι στίχοι που ορμούν λίγο πιο δυνατά μέσα από το στόμα του, σε κάνουν αφήσεις τη λύπη, τον θυμό, την απογοήτευση, την παραίτηση. Με τη σκηνική-φωνητική του παρουσία αφοπλίζει το κοινό και με τον τρόπο του το κάνει ένα. Μια φωνή, ένα σώμα, μια διάθεση και ένα γλέντι που ξεκινά από το τίποτα και φτάνει στα πάντα!

Το διήμερο κάλεσμα στη σκηνή του Λυκαβηττού είναι η συνέχεια όσων έγιναν στο κατάμεστο γήπεδο της Ριζούπολης. Αυτό το διονυσιακού ύφους και προέλευσης ξεφάντωμα συνεχίστηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και τώρα θα κορυφωθεί (μέχρι να συνεχίσει ξανά). Αυτή η κρητική φωνή, αυτή η παράδοση και αυτή η ατσάκιστη λαλιά-δοξαριά πάνω στην τέχνη, κάνουν τον Γιάννη Χαρούλη μοναδικό και τόσο, μα τόσο, αγαπητό. Κι να το τραγούδι, τα λόγια, η μουσική, προηγούνται, η φωνή είναι που ανυψώνει στίχους και συνθέσεις, δίνει τα απαραίτητα και διαχρονικά φτερά.

«Τον κόσμο φέρνει ανάποδα»



Τον Χαρούλη πολλοί τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια που του έδωσε ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Και καλά έκαναν. Και τώρα να τον αγαπήσεις, χωρίς να έχεις ακούσει τίποτα από το παρελθόν, πάλι σωστός θα είσαι. Η αναφορά, όμως, στον «Θανασάρα» (sic) έχει σημασία. Ο εν λόγω τραγουδοποιός κάτι είδε σε αυτόν και αυτό ήταν η κρυστάλλινη, γεμάτη ενέργεια φωνή που κάνει τον κόσμο να χορεύει, να ξεσπά και που αγαπά ανιδιοτελώς τη μουσική. Ακούστε το τραγούδι «Σκουλαρίκι» και θα καταλάβετε. Ο Χαρούλης, λοιπόν, έχει τη δύναμη να κάνει το εξής, όπως μας πληροφορεί το δελτίο Τύπου: «τον κόσμο φέρνει ανάποδα, τη Γη μέσα στο πιάτο». Και όση ώρα γράφουμε, ακούμε τα κομμάτια του από τη γνωστή πλατφόρμα ροής οπτικοακουστικού περιεχομένου. Και εντάξει, καλά περνάμε και η οι λέξεις «κυλάνε» όμορφα στο ηλεκτρονικό χαρτί. Το ζωντανό όμως, η συναυλία, το live, έχει άλλη χάρη. Γι’ αυτό, κάντε τα κουμάντα σας και φροντίστε να βρεθείτε στις 4-5 Οκτωβρίου στο δημοτικό θέατρο Λυκαβηττού. Δώσε ρε Γιάννη!

INFO

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Αθήνα

«Έλα Στο Χορό»

TOUR 2025 - LAST STOP

Πώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

Οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής: Gazarte Athens Cultural Hub, 223 Events

Επικοινωνία – προβολή στα media: Zuma Communications

Συντελεστές

Λευτέρης Ανδριώτης - Λύρα

Γιώργος Δούσος - Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος - Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος - Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης - κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος - Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης - Τρομπέτα

Επιμέλεια Ήχου: Παναγιώτης Ριζόπουλος, Χάρης Κρεμμύδας

Σχεδιασμός Φωτισμού: Alex Hills

Χειρισμός Φωτισμού: Alex Hills, Αλέξανδρος Λύκουρας

Σχεδιασμός Visuals: Βασίλης Κεχαγιάς

*Ο Γιάννης Χαρούλης σε Spotify, YouTube, Instagram, Facebook

