Χάος σε σαφάρι στη Γαλλία: Άνδρας εισέβαλε ανάμεσα σε βίσονες με… κατσαβίδι

Συναγερμός σήμανε στο Wow Safari στο Peaugres, όταν επισκέπτες είδαν έναν άνδρα να περπατά ανάμεσα σε αμερικανικούς βίσονες κρατώντας κατσαβίδι. Το πάρκο έκλεισε προσωρινά, αλλά ο εισβολέας εξαφανίστηκε.

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Wow Safari, κοντά στην πόλη Peaugres της Γαλλίας, όταν επισκέπτες εντόπισαν έναν άνδρα να κινείται πεζός ανάμεσα σε αμερικανικούς βίσονες, κρατώντας μόνο ένα κατσαβίδι.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε σε μια αυτοσχέδια «πορεία επιβίωσης», αψηφώντας το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα ζώα μπορούν να φτάσουν έως και έναν τόνο βάρος. Οι επισκέπτες ειδοποίησαν αμέσως τη διεύθυνση του πάρκου, η οποία ενεργοποίησε το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Έξι αστυνομικοί κατέφθασαν στο σημείο, ενώ για προληπτικούς λόγους έκλεισε προσωρινά η διέλευση μέσα από τους βίσονες, μία από τις τέσσερις που προσφέρει το σαφάρι. Ωστόσο, πριν τον εντοπίσουν, ο άνδρας φέρεται να σκαρφάλωσε σε τοίχο και να εξαφανίστηκε από την περιοχή. Παρά τις έρευνες, δεν βρέθηκε ποτέ.

Το πάρκο, που φιλοξενεί περισσότερα από 900 ζώα από 130 διαφορετικά είδη, αποκατέστησε τη λειτουργία του λίγες ώρες αργότερα.

Όπως υπενθυμίζουν οι υπεύθυνοι, κατά τη διάρκεια της περιήγησης η πρόσβαση με τα πόδια απαγορεύεται αυστηρά και η διαδρομή πραγματοποιείται αποκλειστικά με όχημα, ακριβώς για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ